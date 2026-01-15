Директор нацпарка «Куршская коса» арестован за незаконную вырубку леса

Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина арестован по делу о незаконной вырубке леса. Об этом сообщило региональное управление СКР.

По версии следствия, директор в составе преступной группы организовал незаконную вырубку на участке площадью около 1 га, чтобы позднее построить объекты для размещения туристов. СКР считает, что особо охраняемой природной территории причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн руб. В ведомстве напомнили, что Куршская коса входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О задержании господина Калины стало известно накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Анатолий Калина возглавил нацпарк в 2011 году, до этого был заместителем директора. Прежде служил в органах МВД. В 2021 году был избран депутатом Калининградской областной думы от «Единой России».