Дагестан в 2026 году планирует войти в тройку лидеров по вводу «зеленой» энергии

Республика Дагестан займет третье место в России по вводу новых мощностей возобновляемой энергетики в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Регион уступит только Еврейской автономной области с 679 МВт и Саратовской области с 515 МВт. Дагестан введет 226 МВт.

АРВЭ прогнозирует двукратный рост ввода «зеленой» генерации в РФ. В 2026 году страна запустит около 1,4 ГВт новых мощностей. Солнечные и ветровые станции составят 90% от этого объема. В 2025 году ввели 678 МВт, из них 633 МВт — на оптовом рынке и 44 МВт — на розничном. К концу прошлого года общая мощность ВИЭ достигла 7,21 ГВт.

Дагестан активно строит объекты ВИЭ. В первом квартале 2026 года запустят Дербентскую солнечную электростанцию мощностью 102,3 МВт. Инвестиции в проект составили 10,9 млрд рублей. Станция ежегодно будет производить более 140 млн кВт·ч электроэнергии. Строительство завершилось, объект станет крупнейшим в республике. Кроме того, в 2026 году достроят вторую очередь Новолакской ветровой станции на 300 МВт. Общие вложения в два проекта превысят 58 млрд рублей. Компания «ЭкоЭнерджи» реализует Новолакскую ВЭС, а консорциум ГПБ и «Новой энергии» — Дербентскую СЭС.

Новые станции дадут Дагестану дополнительно 1,5 млрд кВт·ч в год. В республике завершают строительство СЭС на 60 МВт от «Unigreen» и малые ГЭС до 5 МВт на юге. Это повысит энергетическую независимость региона и сократит нагрузку на сеть. АРВЭ представляет интересы ведущих игроков ВИЭ и низкоуглеродного водорода в России. Прогнозы ассоциации подтверждают данные Минэнерго Дагестана.

Региональные власти подчеркивают экономический эффект. Дербентская СЭС принесет в бюджет 60 млн рублей налогов ежегодно. Проекты усилят «зеленую» энергетику на юге России и поддержат переход к устойчивой генерации. РИА «Дагестан» отметило лидерство республики в планах на 2026 год. «Коммерсантъ Кавказ» ранее освещал аналогичные инициативы в Северном Кавказе, где ВИЭ решают проблемы дефицита мощностей.

Станислав Маслаков