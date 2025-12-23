Зеленый импульс

В 2025 году Ставропольский край возглавил топ-3 регионов по установленной мощности объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) с показателем 963,69 МВт. В регионе инвесторы реализовали семь ветропарков общей мощностью 765 МВт, совокупные вложения в которые превысили 1,5 трлн руб., а также девять ГЭС на 245 МВт и одну крупную СЭС на 100 МВт. В ближайшие годы планируется строительство новых ВЭС и СЭС, что позволит увеличить общую мощность ВИЭ более чем до 2 ГВт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ставропольском крае семь ветряных электростанций общей мощностью 765 МВт

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ В Ставропольском крае семь ветряных электростанций общей мощностью 765 МВт

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), в первой половине 2025 года в России определилась тройка лидеров по мощности зеленой генерации: первое место занимает Ставропольский край (963,69 МВт), второе — Астраханская область (694,04 МВт), третье — Ростовская область (607,81 МВт). Эти три южных региона в совокупности обеспечивают около одной трети всей установленной мощности солнечных и ветровых станций в стране. По прогнозам АРВЭ, к концу 2025 года лидерство сохранится. В целом по России мощность ВИЭ на начало полугодия достигла 6,64 ГВт (+7,4% к прошлому году), выработка осталась на уровне 7,1 млрд кВт·ч, доля — 1,18%.

Как сообщили в правительстве Ставропольского края, в 2024 году объекты ВИЭ выработали 2,7 млрд кВт·ч зеленой энергии, что составляет 13% от общего объема в регионе и эквивалентно энергоснабжению значительной части промышленности. Губернатор края Владимир Владимиров отметил: «У нас 969 мегаватт ВЭС вырабатывают. Мы получили отличную выгоду для себя». Это, по словам главы региона, обеспечивает приток инвестиций, рабочие места и рост налоговых поступлений.

Всего в крае действуют семь ветропарков, девять ГЭС и Старомарьевская СЭС. В 2024 году зеленые станции сократили выбросы парниковых газов на 900 тыс. т. «Ставропольский край последовательно развивает направление возобновляемой энергетики. Увеличение доли зеленой энергии не только снижает нагрузку на экологию, но и повышает энергетическую безопасность региона, компенсируя кризисные ограничения»,— подчеркнул господин Владимиров.

В лучах южного солнца

В 2020 году компания ООО «Солар Системс» завершила строительство на Ставрополье Старомарьевской солнечной электростанции. Ее общая мощность достигла 100 МВт. Инвесторы вложили в проект 14 млрд руб., а во время строительства создали 320 временных рабочих мест, из которых 20 остались постоянными.

Станция занимает 287 га земли в селе Старомарьевском, которое входит в агломерацию краевой столицы, и включает 349 560 фотоэлектрических модулей, поставленных в том числе китайской Suntech Power и российскими производителями вроде ООО «Solar Кремниевые технологии». Строители ввели объект поэтапно, в семь очередей: уже к декабрю 2019 года третья очередь добавила 25 МВт с 86 тыс. модулей, а полная мощность заработала к 2020 году. Годовая выработка станции составляет 150 млн кВт·ч — этого хватит, чтобы запитать энергией тысячи домохозяйств в регионе с высоким уровнем инсоляции, где солнце светит 2200–2600 часов в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Старомарьевская СЭС вошла в число крупнейших солнечных станций России и окупается за 10–15 лет благодаря стабильной выработке. Энергия с нее уходит на оптовый рынок, не влияя на тарифы для местных жителей.

В 2026 году регион запустит вторую крупную СЭС мощностью 22 МВт в Нефтекумском округе. Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев подчеркивает, что такие проекты не только генерируют зеленую энергию, но и стимулируют экономику, привлекая новых инвесторов. Региональные власти видят в этом основу для дальнейшего роста: высокая инсоляция и готовая инфраструктура делают Ставрополье магнитом для компаний вроде «Солар Системс». Солнечная генерация уже доказала свою эффективность, и ее доля в общем балансе ВИЭ продолжит расти.

Большая сила малой воды

С 2020 года Ставропольский край радикально усилил гидрогенерацию, запустив три малые ГЭС на Большом Ставропольском канале общей мощностью 21,25 МВт с инвестициями в 4,8 млрд руб. Эти проекты создали 20 постоянных рабочих мест и интегрировались в существующую инфраструктуру без строительства новых плотин, минимизируя экологические риски.

ПАО «РусГидро» возвело Барсучковскую МГЭС в Кочубеевском округе мощностью 5,25 МВт: строительство стартовало в 2018 году, а станция использует напор канала для стабильной работы. ООО «ЭнергоМин» взяло на себя Горько-Балковскую МГЭС в Нефтекумском округе — объект мощностью 9 МВт запустили в октябре 2023 года после начала работ в январе 2019 года. Три гидроагрегата здесь генерируют 39 млн кВт·ч в год при напоре 32,9 м и расходе воды 36 куб. м/с, а локализация оборудования достигла 100% по программе ДПМ ВИЭ.

Просянскую МГЭС в Петровском округе мощностью 7 МВт также реализует «ЭнергоМин» на Просянском сбросе БСК, продолжая серию проектов, которые идеально вписываются в канальную систему края. Общий парк гидроэнергетики теперь насчитывает 10 станций на 261 МВт, где малые ГЭС дополняют крупные, снижая зависимость от ископаемого топлива. Власти края выделили участки и согласовали подключение к сетям, что ускорило реализацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году гидрогенерация Ставрополья составила 13% от общей выработки электроэнергии региона.

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ В 2024 году гидрогенерация Ставрополья составила 13% от общей выработки электроэнергии региона.

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

В 2024 году вся гидрогенерация внесла вклад в рекордные 2,7 млрд кВт·ч от ВИЭ — это 13% от общей выработки региона. Проекты окупаются за счет оптового рынка, пополняют бюджет налогами и сохраняют низкие тарифы для потребителей. ГЭС интегрируют в умные сети для повышения надежности, а их экологичность усиливает имидж Ставрополья как флагмана зеленой энергетики. Будущие модернизации сделают гидроэнергетику еще эффективнее, поддерживая лидерство края по доле ВИЭ в мощности — уже 24%.

На крыльях ветра

С 2019 по 2023 год АО «Росатом Возобновляемая энергия» (бывшее АО «НоваВинд») построило в регионе семь ветряных электростанций общей мощностью 765 МВт, установив 268 ветроустановок и вложив 101 млрд руб. Это создало 300 рабочих мест и сделало Ставрополье лидером ветрогенерации в России.

«На сегодняшний день "Росатомом" введено в эксплуатацию уже 1187,5 МВт ветроэнергетических мощностей. Это 10 ветроэнергетических станций на юге России, семь из которых расположены в Ставропольском крае»,— уточнили корреспонденту «G» в госкорпорации.

Кочубеевская ВЭС в одноименном Кочубеевском округе лидирует с 210 МВт — крупнейшая в стране, построенная на ветре скоростью 5–7 м/с. Бондаревская ВЭС в Ипатовском округе выдает 120 МВт, с подстанцией от группы СВЭЛ. Кармалиновская (60 МВт, Новоалександровский округ), Медвежинская (60 МВт, Труновский), Берестовская (60 МВт, Петровский), Кузьминская (160 МВт, Кочубеевский) и Труновская (95 МВт, Труновский) дополняют кластер. Правительство края подписало соглашения с «Росатомом», обеспечив инфраструктуру.

К 2025 году ветропарки достигли мощности 963 МВт в сумме с другими ВИЭ, обогнав Астраханскую и Ростовскую области. В 2026 году добавят восьмую ВЭС до 50 МВт в Туркменском округе, приближая суммарную мощность к 1 ГВт. Губернатор Владимир Владимиров анонсировал планы, подчеркивая вклад в экономику: за семь лет привлекли 120 млрд руб. инвестиций.

ВЭС реализуют энергию на оптовом рынке, сокращая выбросы CO2 на 1,3 млн тонн ежегодно и принося 500 млн руб. налогов в 2024 году.

Своими силами

Эксперты отмечают, что изначально многие компоненты для возобновляемых источников энергии закупались за рубежом: китайские солнечные панели, европейские турбины, композитные лопасти. В первых ветроэлектростанциях из местного были разве что бетон и часть рабочей силы. В новых реалиях ставка делается на локализацию технологий.

В стратегии развития АО «Росатом Возобновляемая энергия» применение отечественных технологий является обязательным условием, а дивизион выступает якорным заказчиком для российских поставщиков в ветроэнергетике. На текущий момент уровень локализации ветропарков достигает 85% по установленным правилам.

По механизму долгосрочных мощностей ВИЭ 2.0 предусмотрено дальнейшее повышение локализации генерирующих объектов, наращивание компетенций, а также выход на экспорт оборудования, работ и услуг для повышения конкурентоспособности российской продукции. Все ключевые элементы ветроэнергетических установок теперь производятся в стране.

В Волгодонске Ростовской области на базе завода «Атоммаш» запущено производство ступицы, гондолы, генератора и платформы основания башни для ВЭУ мощностью 2,5 МВт. Генератор как самый сложный узел обладает высоким экспортным потенциалом, а серийное производство компонентов вышло на проектную мощность еще в 2020 году. Для автоматизации контроля ветроэлектростанций «Росатом Возобновляемая энергия» разработал собственное ПО, внесенное в реестр российского ПО, что обеспечило импортонезависимость в системах управления. Ключевые аппаратные элементы также заменены на отечественные для минимизации санкционных рисков.

Локальные цепочки поставок включают свыше 250 российских компаний, создавших более 2000 рабочих мест. Ветроэнергетика стимулирует смежные отрасли: спрос на постоянные магниты для генераторов дал толчок развитию производства редкоземельных металлов. ООО «Русатом МеталлТех» освоило технологию неодим-железо-боровых магнитов; в 2027 году стартует крупнотоннажное производство мощностью 1000 тонн с выходом на 3000 тонн после 2030 года, что создаст свыше 200 рабочих мест.

В 2024 году АО «Русатом Ветролопасти» (Композитный дивизион «Росатома») запустило в Ульяновске завод по выпуску композитных лопастей длиной 51 м и весом 8,5 т (90% стеклокомпозит, 10% углекомпозит). Мощность — 450 лопастей в год; первые изделия уже монтируют на Новолакской ВЭС в Дагестане. Материалы поставляет АО «Росатом Стекловолокно» из Гусь-Хрустального, сформировав спрос в 3000 тонн ежегодно. Проект поддержан Фондом развития промышленности.

Крупногабаритные детали генераторов изготавливает ООО «Фирма «Парсек»» с парком из 120 станков с ЧПУ, осваивая более 250 новых компонентов. ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» производит медные детали статора и каркасы гондолы. Башни MST выпускает ООО «ВетроСтройДеталь» на волгодонской площадке мощностью 154 единицы в год; сегментная конструкция упрощает логистику (12 еврофур на 96-метровую башню весом 220 т).

В январе 2025 года в Суздальском районе Владимирской области ООО «ВладПолиПром» запустило цех стеклопластиковых кожухов ступиц и гондол, создав свыше 50 рабочих мест. Доля российских материалов — более 65%, до 30% — местного производства. Компетенции расширили портфель заказов в энергетике, транспорте и сельхозмашиностроении.

АО «Щербинский лифтостроительный завод» разрабатывает сервисные подъемники, ОАО «СКБ ИС» — энкодеры, ООО «Парус электро» — шкафы напряжения, ООО «НПО "Центротех"» — уплотнения. Импортозамещение в зеленой энергетике набирает темпы, обеспечивая технологический суверенитет и экспортный потенциал.

Генерация денег

Общая мощность ВИЭ в Ставропольском крае достигла 1126 МВт: 261 МВт от 10 ГЭС, 765 МВт от семи ВЭС и 100 МВт от Старомарьевской СЭС. В 2024 году станции выработали 2,7 млрд кВт·ч — 13% от общей генерации, с долей 24% в установленной мощности. Тенденция сохраняется в 2025 году, подтверждая устойчивый рост. Благодаря вводу ветроэлектростанций идет снижение нагрузки на традиционные источники энергии, уменьшается потребность в централизованной генерации. По словам губернатора Владимирова, включение ВИЭ в энергосистему позволило создать своеобразный буфер, компенсирующий перепады на крупных объектах традиционной генерации, таких как две ГРЭС в Ставропольском крае или Ростовская АЭС.

Проекты принесли 500 млн руб. налогов в бюджет 2024 года и сотни рабочих мест, увеличив налоговую базу. Инвестиции в регион превысили 120 млрд руб., а общие поступления в бюджет РФ от края достигли 340 млрд руб.

Не менее заметна косвенная выгода от строительства ВИЭ в регионе. Занимая значительные площади, ветряные электростанции вовсе не изымают их из сельхозоборота. «После окончания строительства ВЭС и ввода ветропарка в эксплуатацию происходит рекультивация земель (возвращается плодородный слой) и земли передаются в сельхозоборот. Турбины занимают только 1% от всей территории ветряной фермы, а 99% территории может быть занято под сельское хозяйство. Территории ветропарков "Росатома" используются под пастбища и поля для сельскохозяйственных культур (подсолнечник, овес, пшеница, кукуруза и др.). А благодаря тому, что во время строительства ветропарка на его территории появляется общедоступная дорожная гравийная внутриплощадочная сеть, это позволяет упростить проезд сельскохозяйственной техники к местам сбора урожая»,— пояснили «G» в пресс-службе госкорпорации.

При этом стоимость таких сельхозугодий возрастает на порядки. «Одна установка занимает 0,4 га, в целом ВЭС, допустим, на 60 мегаватт — порядка 200–230 га. Стоимость этой земли вырастает в 130 раз. И получается, допустим, Кочубеевский округ получал налог на землю, грубо говоря, 1,5 млн руб., а сегодня он получает 73 млн руб. И так все территории»,— подчеркнул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Зеленое будущее

По данным министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, ВИЭ в регионе сократили выбросы CO2 на 1,3 млн тонн в год, улучшив экологию без влияния на тарифы жителей — вся энергия уходит на оптовый рынок. К примеру, углеродный след жизненного цикла ветряных электростанций составляет всего 8,7 г CO2-экв./кВт·ч, что существенно ниже показателей генерации на ископаемом топливе — угля (820–1050 г CO2/МВт·ч) и газа (350–650 г CO2/МВт·ч). Этот низкий уровень выбросов подтверждается данными IPCC и NREL, где жизненный цикл ВИЭ, включая ветер, демонстрирует преимущество в 400–1000 г CO2-экв./кВт·ч по сравнению с ископаемым топливом.

«Для "Росатома" — лидера низкоуглеродной энергетики — развитие ветроэнергетики является важным элементом "зеленого" портфеля. Ветропарки вносят свой вклад в обеспечение производства для страны чистой энергии. Цель — 25% атомной энергии в балансе и достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Достижение целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития ООН по переходу на низкоуглеродное и устойчивое развитие невозможно без одновременного использования атомной энергетики и ВИЭ (т. е. низкоуглеродной энергетики).

Считаем, что формировать будущую энергетическую систему России и подходы к снижению выбросов парниковых газов необходимо исходя из современных технологий генерации, которые позволят выйти на принцип эквивалентного обмена с природой, с безусловной значимостью вопросов экологии и сохранности экосистемы планеты», — отметили в «Росатоме».

Как отмечают в Госкорпорации, для минимизации вреда окружающей среде территория планируемого размещения ветропарка выбирается, исключая негативное влияние на орнитофауну, с учетом таких факторов, как расположение границ особо охраняемых природных территорий, удаленность от основных коридоров миграции птиц, мест традиционного гнездования птиц, водно-болотных угодий и естественных водоемов. После окончания строительства ВЭС и ввода ветропарка в эксплуатацию происходит рекультивация земель (возвращается плодородный слой) и земли передаются в сельхозоборот.

Ветряные электростанции в Ставропольском крае

Кочубеевская ВЭС в Кочубеевском округе — 210 МВт;

Бондаревская ВЭС в Ипатовском округе — 120 МВт;

Кармалиновская ВЭС в Новоалександровском округе — 60 МВт;

Медвежинская ВЭС в Труновском округе — 60 МВт;

Берестовская ВЭС в Петровском округе — 60 МВт;

Кузьминская ВЭС в Кочубеевском округе — 160 МВт;

Труновская ВЭС в Труновском округе — 95 МВт.

Малые ГЭС Ставропольского края

Барсучковская МГЭС в Кочубеевском округе — 5,25 МВт (ПАО «РусГидро»);

Горько-Балковская МГЭС в Нефтекумском округе — 9 МВт (ООО «ЭнергоМин»);

Просянская МГЭС в Петровском округе — 7 МВт (ООО «ЭнергоМин»).

Солнечные электростанции Ставропольского края

Старомарьевская СЭС в селе Старомарьевском — 100 МВт;

Нефтекумская СЭС (планируется к запуску в 2026 году) в Нефтекумском округе — 22 МВт.

Станислав Маслаков