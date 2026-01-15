Губернатор Херсонской области уточнил данные о погибших при атаке ВСУ в Хорлах

Среди опознанных тел жертв атаки ВСУ на Хорлы Херсонской области — 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка. Уточненные данные привел губернатор Владимир Сальдо. Всего при ударе погибли 29 человек.

«Процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается»,— рассказал господин Сальдо «РИА Новости».

Атака произошла в ночь на 1 января. ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря, сообщал Владимир Сальдо. Пострадали не менее 60 человек. СКР возбудил дело о теракте.