В Ярославской области в конце 2025 года выросло число не занятых граждан

К концу ноября 2025 года в государственной службе занятости населения состояли на учете 4,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, что больше, чем в январе того же года (3120 человек). Об этом сообщает Ярославльстат.

В октябре и ноябре служба зафиксировала максимальные по году данные о незанятых гражданах (4685 и 4384 человека соответственно).

Одновременно в последние месяцы 2025 года сократилась потребность организаций в работниках, заявленная в службу занятости. Если в январе она составила 15 945 человек, то в ноябре — 12 391 человек.

«На конец ноября 2025 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,5 процента и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 0,1 процентного пункта»,— сообщили в Ярославльстате.

При этом потребность в кадрах в несколько раз превышает число официально не занятых граждан. На 100 заявленных вакансий на конец ноября 2025 года приходится 35,4 незанятого жителя области.

Антон Голицын