Прокуратура обжаловала условный срок экс-депутату Приморья за хищение 56 млн рублей

Первореченский районный суд Владивостока признал бывшего депутата законодательного собрания Приморского края Евгения Костюкова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, но ограничился мягким наказанием — четыре года лишения свободы условно, со штрафом в размере 500 тыс. руб. Прокуратура региона, настаивающая на реальном лишении свободы, в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания внесла на приговор апелляционное представление.

Первореченский райсуд вынес приговор экс-депутату Костюкову в августе прошлого года, но ранее о нем не сообщалось. По версии следствия, Евгений Костюков, являясь руководителем двух коммерческих структур, в 2016–2017 годах организовал изготовление подложных документов о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большой Камень, которые подавались в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. Таким образом, считают следователи, обвиняемый похитил более 56 млн руб. у КГУП «Приморский водоканал». Евгений Костюков был задержан на Кипре и в начале марта прошлого года депортирован в РФ. Обвиняемый скрывался за границей после обыска в его офисе в 2019 году.

Господин Костюков был избран депутатом парламента Приморья в 2016 году от «Единой России», но в январе 2020 года его полномочия досрочно прекратили на основании личного заявления. До этого депутат несколько месяцев не принимал участия в работе заксобрания.

Алексей Чернышев, Владивосток