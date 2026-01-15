NBC: Трамп допустил быстрый удар США по Ирану, но не затяжную войну

Президент США Дональд Трамп сказал команде по нацбезопасности, что возможный удар по Ирану должен быть «быстрым и решительным». Это не должно спровоцировать затяжную войну между двумя странами, которая может продлиться недели или месяцы, подчеркнул американский президент. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters



«Если он (Дональд Трамп.— "Ъ") что-то и предпримет, то захочет, чтобы это была окончательная мера»,— сказал собеседник NBC News. Пентагон разработал несколько вариантов военного вмешательства США в ситуацию в Иране. Однако, по словам источников телеканала, советники Дональда Трампа пока не смогли дать ему гарантии, что власть в Иране быстро рухнет после удара США. В американской администрации опасаются, что у США не хватит ресурсов в регионе для защиты от возможного ответа Ирана.

По словам американского чиновника, президент может принять решение о более ограниченной военной операции в Иране с сохранением возможности эскалации. Источники NBC News подчеркнули, что ситуация меняется быстро и по состоянию на полдень 14 января (20:00 мск) никаких решений еще не было принято.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен, участники акций требуют смены политического режима. 14 января Дональд Трамп заявил, что случаи гибели протестующих прекратились, и иранские власти не планируют казнить участников беспорядков. На вопрос о том, отказались ли США от возможных военных действий против Ирана, он ответил, что Вашингтон продолжит следить за развитием событий.

