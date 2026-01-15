В Кузбассе проверяют все роддома после гибели младенцев в Новокузнецке

Власти Кемеровской области приступили к проверке работы всех роддомов региона. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала»,— записал глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, первым из 12 родильных отделений и двух перинатальных центров области комиссия в составе сотрудников министерства здравоохранения Кузбасса и роддомов проверила учреждение в Прокопьевске.

Как писал «Ъ», за время новогодних праздников в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять младенцев. 14 января в регион прибыла федеральная комиссия для оценки работы службы родовспоможения. Ее возглавила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Проверки роддомов власти Кузбасса намерены завершить к 9 февраля.

Валерий Лавский