Писториус счел вызовом всему миру надпись «СССР» на свитере Лаврова

Надпись «СССР» на свитере министра иностранных дел Сергея Лаврова, который он носил во время саммита президентов России и США на Аляске, — это пример ревизионизма российских властей. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус в своей статье для Zeit.

Сергей Лавров на Аляске

Фото: кадр из видео

«Это явный глобальный призыв к борьбе, особенно против США», — заявил господин Писториус. Он высказал предположение, что для российских элит распад СССР был травмой, с которой Москва до сих пор не может смириться.

Борис Писториус считает, что с учетом подобных настроений в России власти США должны продемонстрировать готовность следовать единому курсу НАТО.

Сергей Лавров после саммита в Анкоридже в интервью NBC говорил, что его свитер не был свидетельством наличия у Москвы планов восстановить СССР. По его словам, просто нынешние российские власти «родились в Советском Союзе». Также господин Лавров привел высказывание Владимира Путина о том, что у не сожалеющих о распаде СССР «нет сердца», а у желающих его вернуть «нет головы».

