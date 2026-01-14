Начальником УКОН донского Главка МВД назначен Идрис Вагапов
На должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД России по Ростовской области назначен полковник полиции Идрис Вагапов. Об этом сообщает пресс-служба донского Главка.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Идрис Вагапов родился в 1977 году в Тырныаузе Кабардино-Балкарской СССР. В 1999 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Октябрьского района Ростова-на-Дону. В 2009 году стал первым заместителем начальника отдела — начальником криминальной милиции ОВД Октябрьского района Ростова-на-Дону, также занимал руководящие должности в УТ МВД России по СКФО.
За период службы награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней.