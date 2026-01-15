СКР назвал ревность причиной убийства рэпера Картрайта

Жена рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал убила его из ревности, заявил замруководителя ГСУ СКР по Петербургу Артем Черненко. Защита фигурантки настаивала, что ее супруг умер от передозировки наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемя по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал (справа)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Подозреваемя по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал (справа)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнил господин Черненко, стороне обвинения нужно было доказать, что рэперу ввели инъекцию медицинского препарата, что привело к аллергической реакции и смерти. «По результатам предварительного следствия установлено, что поводом к убийству преимущественно послужила ревность Кохал»,— рассказал он в интервью «РИА Новости».

29-летний Александр Юшко погиб в июле 2020 года. По версии обвинения, Марина Кохал намеренно ввела рэперу инсулиновый препарат «НовоРапид ФлексПен», приведший к гипогликемической коме, и сознательно не оказала ему помощь. В последующие дни женщина расчленила тело погибшего на 15 частей, используя пилу-ножовку и нож. Суд приговорил ее к 12,5 года колонии.

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Вдове рэпера зачитали приговор».