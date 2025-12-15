Запрет поставок нефти по потолку цен продлен до 30 июня 2026 года

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря подписал указ о продлении до 30 июня 2026 года запрета на поставки российской нефти по установленной некоторыми иностранными государствами предельной цене. Прежде документ действовал до 31 декабря 2025 года.

Впервые мера вступила в силу 1 февраля 2023 года в ответ на решение стран G7 и ЕС ввести ценовой потолок для российской нефти. Изначально предельная цена была установлена в $60 за баррель. С 3 сентября 2025 года начал действовать потолок цен, установленный ЕС в $47,6 за баррель. К ограничениям присоединились некоторые другие страны. Еврокомиссия в декабре сообщила, что планирует представить законодательное предложение о поэтапном прекращении импорта нефти из РФ в ЕС до конца 2027 года.

По данным Международного энергетического агентства, стоимость российской нефти Urals за ноябрь упала на $8,2, до $43,52 за баррель. Дисконт на российское сырье заметно расширился после введения санкций США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».