Экспорт мясной и молочной продукции из Ростовской области увеличился в 1,2 раза

Экспорт мясной и молочной продукции из Ростовской области по итогам 2025 года увеличился в 1,2 раза. Он превысил 9 тыс. т. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Из Ростовской области экспортировали 8,8 тыс. т. мяса и мясопродуктов, 339 т, молока и молокопродуктов. Продукцию доставляли в Бенин, Либерию, Кувейт, Конго, Абхазию, Гонконг, Таджикистан, Узбекистан, Гану, Азербайджан, Анголу, ОАЭ, Грузию, Иран, Китай, Саудовскую Аравию, Иорданию, Габон, Туркменистан, Сербию, ЦАР и Того.

Специалисты признали экспортируемый товар безопасным и качественным.

Мария Хоперская