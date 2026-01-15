ММК подтвердил лидерство в ключевых сегментах производства металлопродукции

Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла в рейтинге российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам второго полугодия 2025 года, опубликованном отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт».

ММК также вошел в пятерку лидеров по производству сортового проката. Кроме того, в перечне лучших еще два предприятия Группы ММК: ММК-МЕТИЗ удостоился второго места среди изготовителей метизной продукции, а Торговый дом ММК стал вторым среди ведущих дистрибьюторских сетей металлургических компаний.

Первенство Магнитки сразу в двух ключевых категориях рейтинга свидетельствует об успешной реализации стратегии Группы ММК, нацеленной на развитие производственных мощностей для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время доля премиальной продукции в портфеле заказов превышает 40%. Благодаря проведенной в последние два десятилетия масштабной модернизации производства ММК обладает широким спектром прокатных мощностей для выпуска высокотехнологичной металлопродукции мирового уровня, которые широко востребованы важнейшими отраслями российской экономики.

Возможности Группы ММК по производству металла с покрытием заметно расширились с вхождением в ее состав Лысьвенского металлургического завода (ММК-ЛМЗ) — единственного в стране производителя электролитически оцинкованного проката, на площадке которого выпускается линейка брендированного проката с декоративным покрытием SteelArt и прокат со «сморщенным» полимерным покрытием. В 2025 году компания вывела на рынок уникальный прокат с декоративным покрытием под торговой маркой SteelArt Design — оцинкованный прокат с декоративным рисунком, нанесенным методом цифровой печати, который не имеет аналогов в России. Еще одна продуктовая новинка ММК — металлопрокат с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния, который компания выводит на рынок под брендом MAGProtect.

Рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний

ПАО «ММК»