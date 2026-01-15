Уитакер: завершение конфликта на Украине как никогда близко

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что стороны в переговорах по Украине близки к решению как никогда раньше.

«Этот (конфликт.— "Ъ") должен закончиться. Мы близки как никогда… В (американском.— "Ъ") футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие»,— сказал он на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии (трансляция велась на YouTube-канале фонда).

14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова прекратить боевые действия, в то время как Украина препятствует заключению потенциального мирного соглашения. По информации Bloomberg, в январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены посетить Москву для передачи новой версии мирного плана.