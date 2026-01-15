В Рубцовске 18 домов остались без тепла в 30-градусный мороз

В Рубцовске (Алтайский край) 18 многоквартирных жилых домов остались без теплоснабжения в связи с аварией на теплосетях в районе ул. Гвардейской, 53. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы города Игорь Башмаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Временно отключено теплоснабжение по следующим адресам: ул. Гвардейская, 51, 53, 53а, 53б, 55, 60, 64, ул. Рихарда Зорге, 96/1, 96а, ул. Степана Разина, 167/1, 167/2, 169/1, 169/2, 192, 194, 196, 198, 200»,— написал градоначальник. По его словам, в границах этих домов введен режим чрезвычайной ситуации.

В устранении аварии задействованы 27 человек, а также шесть единиц спецтехники. Для жителей будет организован пункт временного размещения в школе № 10. Прокуратура региона организовала проверку по факту отключения теплоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха в Алтайском крае днем 15 января опустится ниже -30 градусов. В ночь на 16 января прогнозируется похолодание до -41 градуса.

Как писал «Ъ-Сибирь», это уже вторая авария на теплосетях Рубцовска за последнее время. В конце декабря был поврежден трубопровод диаметром 500 мм. Тогда без тепла остались около 150 зданий. Утром 12 января в городе также произошла аналогичная коммунальная авария, в результате которой более 900 жилых домов остались без тепла.

Александра Стрелкова