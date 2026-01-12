Рубцовск прохладно встретил будни

Крупнейшей аварией на тепловых сетях в Сибири в 2026 году стало повреждение магистрального трубопровода в Рубцовске утром 12 января. На время ликвидации ее последствий без отопления в третьем по численности населения городе Алтайского края остались около 900 зданий, включая сотни жилых домов и десятки социальных объектов. Ремонтные работы планируется завершить 13 января. Прокуратура региона приступила к проверке обстоятельств случившегося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария на магистральном трубопроводе оставила без тепла большую часть Рубцовска в первый рабочий день 2026 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Авария на магистральном трубопроводе оставила без тепла большую часть Рубцовска в первый рабочий день 2026 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О крупнейшей в Сибири в только что начавшемся году аварии на коммунальных сетях подразделение «Сибирской генерирующей компании» (СГК) в Рубцовске сообщило утром 12 января. По его данным, повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм в районе дома №15 на Рубцовском проспекте привело к отключению тепла на объектах в значительной части города.

СГК направила на ликвидацию последствий аварии 12 специалистов своего местного теплосетевого подразделения и 10 единиц спецтехники. Откачивающие машины приступили к освобождению от воды тепловой камеры, расположенной на ул. К. Маркса. Всего, по данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, на объекте задействованы 38 единиц техники.

«Работа на участке продолжается и продлится, при необходимости, в ночное время суток — до полного устранения повреждения и восстановления тепла у жителей»,— заявил директор «Рубцовского теплоэнергетического комплекса» (филиал АО «СГК-Алтай») Максим Новов.

Врио мэра «южной столицы» Алтайского края Игорь Башмаков встретился с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих компаний. В его сообщении по итогам совещания говорилось, что поврежденный трубопровод обеспечивает теплом «значительную часть города». Подробную же информацию о масштабах последствий аварии дал губернатор Виктор Томенко. «Отключения коснулись 556 многоквартирных домов, 350 частных домов, 24 детских садов, 12 школ, 21 медицинского учреждения»,— перечислил он.

Всего в Рубцовске проживает 121 тыс. человек. По данным пресс-службы мэрии, в учреждениях образования организован ежечасный мониторинг температуры в помещениях, а «до управляющих организаций доведена информация о необходимости усилить контроль температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления».

СГК планирует завершить ремонт трубопровода к 8:00 13 января. По данным синоптиков, в Алтайском крае в ночь на вторник ожидаются снег и метели. Ветер при этом может усиливаться до 23 м/с. «В среду ожидается значительное понижение температуры воздуха, поэтому будут приложены все усилия, чтобы выполнить необходимые работы по ремонту и возобновлению подачи тепла в дома в максимально сжатые сроки, до наступления морозов»,— пообещал господин Башмаков.

Это уже вторая крупная авария на теплосетях Рубцовска за последние недели. 30 декабря был поврежден трубопровод диаметром 500 мм. Тогда без тепла остались около 150 зданий. На новый инцидент отреагировала краевая прокуратура. «По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Возобновление подачи коммунального ресурса и соблюдение прав граждан поставлено на контроль»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в надзорном ведомстве.

Валерий Лавский