Трамп: США нашли виновника утечек по Венесуэле, ему грозит тюремный срок

Президент США Дональд Трамп сообщил, что правоохранительные органы выявили и задержали человека, виновного в утечке информации о военной операции в Венесуэле. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Белом доме. Господин Трамп назвал задержанного «очень плохим» человеком и подчеркнул, что тот уже находится в тюрьме.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

По словам президента, виновный в распространении сведений о Венесуэле, вероятно, проведет за решеткой «долгое время». Президент не уточнил, какие именно данные были раскрыты, а также не назвал имя или должность задержанного. Он также допустил возможность задержания других лиц, причастных к утечкам.

14 января агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме журналистки газеты The Washington Post Ханны Натансон в Виргинии. Как сообщила газета, саму журналистку ни в чем не обвиняют, а расследование связано с делом против правительственного подрядчика Аурелио Перес-Лугонеса. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении секретных документов.

Операция в Венесуэле, в ходе которой президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны, прошла 3 января. Трамп назвал ее «самым талантливым и блестящим нападением» за последнее столетие. Сейчас Николас Мадуро находится в Нью-Йорке под стражей и ожидает суда по обвинению в контрабанде наркотиков и оружия.