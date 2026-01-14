ФБР провело обыск в доме журналистки The Washington Post

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме журналистки газеты The Washington Post (WP) Ханны Натансон в Виргинии. Как сообщает сама WP, расследование связано с делом против правительственного подрядчика Аурелио Перес-Лугонеса, которого обвиняют в незаконном хранении секретных документов. Госпожа Натансон в момент обыска находилась дома. ФБР изъяло у нее телефон, два ноутбука и часы Garmin.

Как отмечает WP, следователи заявили: что она сама не находится в центре расследования, и ее ни в чем не обвиняют. Ханна Натансон в 2025 году работала над текстами о массовых увольнениях госслужащих, предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа, и перенаправлении их на выполнение задач, поставленных новым президентом.

Как пишет The New York Times, обыск в доме журналиста федеральными агентами — крайне редкое событие в США. В частности, принятый в 1980 году Закон о защите конфиденциальности (Privacy Protection Act) защищает журналистов от обысков, связанных с их профессиональной деятельностью, и ограничивает выдачу ордеров на доступ к их рабочим материалам, только если самого журналиста не подозревают в серьезном преступлении.

Министр юстиции США Пэм Бонди уже написала в связи с обыском: «Администрация Трампа не потерпит незаконных утечек секретной информации, которые, если их опубликовать, представляют серьезную угрозу нашей национальной безопасности и храбрым мужчинам и женщинам, служащим нашей стране».

Яна Рождественская