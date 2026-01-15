В отношении сотрудников ФНС возбуждены дела о взятках в Новосибирской области

Следственным управлением СКР по Новосибирской области в отношении бывшего руководящего работника Межрайонной инспекции ФНС России №20 возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), а в отношении его подчиненной — о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщило УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, руководящий работник МИФНС получал взятки в крупном размере через сотрудницу инспекции, действовавшую в интересах коммерческих фирм. Подношения предназначались за общее покровительство и фальсификацию материалов налогового контроля.

Фигуранты дела взяты под стражу сроком на два месяца. Сообщается, что руководящий работник уволился из инспекции в январе 2025 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирске будут судить экс-заместителя руководителя налоговой инспекции одного из районов города по обвинению в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), за что ей грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Михаил Кичанов