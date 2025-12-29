В Новосибирске будут судить бывшую сотрудницу налоговой за взятку в 1 млн рублей

Бывшая заместитель руководителя налоговой инспекции одного из районов Новосибирска будет осуждена по обвинению в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), за что ей грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Как установили следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области, в декабре 2024 года обвиняемая получила от двух учредителей ООО 1 млн руб. Взятка предназначалась за общее покровительство и уменьшение сумм налоговых доначислений.

Лолита Белова