Самозапрет на кредиты поставили 46,8 тыс. раз в Свердловской области в декабре

В декабре 2025 года жители Свердловской области 46,8 тыс. раз установили самозапрет на взятие кредитов и займов, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Регион находится на пятом месте среди субъектов России по количеству самозапретов.

В прошлом месяце больше всего самозапретов на кредиты себе поставили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Башкортостана. Всего в РФ их ставили 1,48 млн раз — на 6,4% меньше, чем в ноябре. При этом россияне могут снять самозапрет — в МФЦ это было сделано 82 тыс. раз (+10,2%), на Госуслугах 107,7 тыс. раз (+1,2%). В НБКИ отметили, что темпы обращения граждан за самозапретами постепенно снижаются, хотя и держатся на уровне 1,5 млн в месяц. Возросшее число снятий самозапретов могло быть связано с праздниками, так как в это время жители страны традиционно обращаются за заемными средствами.

Сервис на портале Госуслуг, где можно установить самозапрет на кредиты и займы, начал работу 1 марта. В первые дни услугой воспользовались порядка 50,5 тыс. жителей Свердловской области. На фоне введения такой возможности уральцы вошли в топ-5 посетителей Госуслуг в марте.

Ирина Пичурина