Россияне впервые за четыре года выступят на турнире FEI под флагом страны

Российские спортсмены впервые с 2022 года выступят под флагом и с гимном на турнире по выездке, организованный Международной федерацией конного спорта (FEI). Он пройдет с 14 по 19 апреля в белорусской Ратомке.

«Переговорный процесс о возвращении наших всадников на международную арену не прекращался ни на день. Благодаря тому, что глава ФКСР Марина Сечина является членом бюро FEI, нам постепенно удалось достичь значительных результатов»,— сказал советник президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Максим Кретов в разговоре с ТАСС.

В ФКСР также выразили надежду, что юные российские конники смогут принять участие в ключевых стартах сезона — первенствах Европы по конкуру в немецком Хагене (19–26 июля) и по выездке в чешском Оломоуце (12–19 июля).

В прошлом году российские спортсмены выступали на международных турнирах в нейтральном статусе.