Минфин США продлил лицензию для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США продлило лицензию, разрешающую вести переговоры и заключать контракты с ЛУКОЙЛом (MOEX: LKOH), связанные с продажей международных активов компании. Документ выложен на сайте управления (.pdf).

Ранее лицензия была действительна до 17 января, теперь ее срок продлен до 28 февраля. Документ позволяет вести переговоры и заключать условные договоры с нефтяной компанией о продаже Lukoil International GmbH (LIG), управляющей ее зарубежными активами, а также любых компаний, в которых LIG прямо или косвенно владеет долей не менее 50%.

ЛУКОЙЛ сообщил о намерении продать зарубежные активы после того, как Минфин США в конце октября ввел санкции в отношении компании. Ограничения предусматривают блокировку всех активов ЛУКОЙЛа на территории США и запрет для американских организаций на любые деловые операции с российской компанией.

Первый потенциальный покупатель активов — трейдер Gunvor — не получил одобрения Минфина США. После этого, как сообщал Reuters, среди возможных претендентов стали фигурировать американский инвестиционный фонд Carlyle, а также компании Chevron и ExxonMobil, венгерская MOL и саудовская Midad Energy.

