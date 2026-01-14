Есть женщины в русских музеях

Министр культуры Ольга Любимова сообщила о переменах в руководстве двух главных столичных музеев федерального уровня. Директор ГМИИ им. Пушкина Ольга Галактионова возглавит Государственную Третьяковскую галерею, а ее кабинет на Волхонке, 12 займет Екатерина Проничева, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника (и сестра теперь уже бывшего директора Третьяковки Елены Проничевой).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После недолгого пребывания во главе ГМИИ им. Пушкина Ольгу Галактионову озадачили переводом в Третьяковскую галерею

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ После недолгого пребывания во главе ГМИИ им. Пушкина Ольгу Галактионову озадачили переводом в Третьяковскую галерею

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Настолько коротких царствований новейшая история центральных музеев еще не знала: и двенадцати месяцев не прошло с момента, когда ГМИИ возглавила Ольга Галактионова (17 января 2025 года). Это совсем не тот срок, который позволяет подводить сколько-нибудь красноречивые итоги. Первые публичные заявления в должности — те-то были красноречивыми, да: в марте 2025-го госпожа Галактионова пообещала «make Pushkinsky great again» и сообщила, что приоритетной задачей видит наведение порядка: «Я столкнулась, простите за сравнение, с поросшей мхом горой грязной посуды».

Правда, уточнила, что в нагромождении посуды не винит свою нашумевшую предшественницу, совсем напротив: «Елизавета Лихачева начала уборку, я продолжу». Но результаты «уборки» публике так и не были предъявлены, а единственным громким событием этого года в ГМИИ можно назвать, хотя с оговорками, давно готовившуюся текущую выставку Марка Шагала. Главные объекты этой выставки, кстати сказать, были взяты именно из Третьяковской галереи. С Третьяковки же сегодняшние кадровые перемены и начались.

Елена Проничева покинула ГТГ по собственному желанию — Ольга Любимова это специально подчеркнула, прибавив: «Мы все очень благодарны Елене за совместный труд. Десятки ярких экспозиций, открытие сразу нескольких новых знаковых площадок — в Москве, Самаре и Калининграде. Высочайший уровень профессионализма и открытости. Верю, что мы еще с радостью вместе потрудимся!» Открытие площадок, положим, планировалось еще до назначения Елены Проничевой в ГТГ в феврале 2023 года, но яркие экспозиции действительно бывали, а с коллективом галереи бывший директор смогла выстроить вполне плодотворные отношения.

Однако главным эпизодом директорства Елены Проничевой стала вовсе не очередная выставка, а передача «Троицы» Андрея Рублева Русской православной церкви — самое знаковое событие в истории постсоветских церковно-музейных отношений.

Формально договор о передаче был подписан 12 июля 2023 года, фактическое перемещение иконы в Троице-Сергиеву лавру случилось 22 июня 2024 года. Предыдущий директор Третьяковки Зельфира Трегулова оставила свой пост именно тогда, когда неизбежность передачи знаменитейшей из русских икон стала очевидной. Елена Проничева ситуацию с «Троицей» публично не комментировала, но, по сведениям “Ъ”, пыталась на высоком аппаратном уровне найти более компромиссное решение проблемы, чем тот «силовой» итог, которым все обернулось.

В послужном списке ее сестры Екатерины Проничевой предыдущая строчка перед новым назначением — директорство во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (назначена в июле 2022 года). Казалось бы, очевидная путевка в Третьяковскую галерею, но Министерство культуры пошло менее очевидным путем. И вряд ли только из боязни обвинений в семейственности. Самая яркая пора карьеры Екатерины Проничевой — не Владимир и Суздаль, а Москва. Человек из команды Сергея Капкова, она несколько лет (2015–2018) возглавляла московскую ВДНХ, курируя тогдашнее грандиозное переустройство комплекса.

ГМИИ тоже стоит перед необходимостью переустройства. Строительство музейного квартала, начатое еще в 2000-е, тянется устрашающе медленно, главное здание, согласно старым графикам, давным-давно должны были закрыть на реконструкцию из-за тревожного состояния, но этого так и не произошло, и перспективы неясны. Попечительский совет ГМИИ, стоит напомнить, возглавляет сейчас вице-премьер Марат Хуснуллин, тоже человек с солидным чиновным прошлым в московской администрации (руководитель департамента городского строительства в 2010–2020 годах).

Но Ольге Галактионовой на ее новом посту тоже придется курировать строительные проекты — хотя и чуть менее эпического масштаба, чем долгострой на Волхонке. Последним громким заявлением Елены Проничевой на посту генерального директора ГТГ стало сообщение о том, что здание Новой Третьяковки на Крымском Валу, тоже находящееся в неважном техническом состоянии, готовится к закрытию.

Зельфира Трегулова в свою бытность директором Третьяковской галереи привлекла к созданию проекта реконструкции легендарного голландского архитектора Рема Колхаса, и проект таки сделали (вместе с московским бюро ТПО «Резерв»), но теперь, судя по всему, разработка проекта начнется сначала. Зато у Третьяковки хотя бы есть новый «опорный пункт» — масштабное новое здание на Кадашевской набережной, тоже отчаянный долгострой. Может быть, со сменой директора и ГМИИ вырвется вперед в этом забеге двух музеев: открытие нового депозитарно-выставочного центра на Волхонке пока планируется на осень наступившего года.

Василий Лепских