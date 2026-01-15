Иностранные туристические бренды нарастили рекламу в российских сервисах

Зарубежные компании из стран Азии и Персидского залива активно увеличивают инвестиции в продвижение туристических продуктов через российские цифровые платформы. По данным «Яндекса», за 11 месяцев 2025 года иностранные рекламодатели вложили в рекламу путешествий через сервисы компании на 37% больше год к году, превысив 1,7 млрд руб. Наиболее активными стали Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Китай, а основными объектами продвижения — авиабилеты, пакетные туры, размещение и экскурсии.

Рост подтверждают и другие площадки. В «VK Рекламе» объем инвестиций иностранных рекламодателей в категории «Путешествия» увеличился в 2,2 раза, а в «Авито Рекламе» сообщили о выходе на международные переговоры с компаниями из Китая и стран СНГ. Участники рынка связывают тренд с ослаблением и уходом глобальных рекламных сервисов: российские платформы фактически стали для иностранцев основным каналом доступа к аудитории внутри страны.

Интерес к продвижению совпадает с ростом выездного турпотока россиян. В 2025 году поездки в Турцию увеличились на 3,4%, в ОАЭ — на 23%, в Китай — на 29%. Эксперты отмечают, что укрепление рубля и расширение авиаперевозок делают онлайн-рекламу одним из самых эффективных инструментов борьбы за российского туриста, а при сохранении текущей динамики тревел-сегмент может стать устойчивым источником дохода для российских рекламных экосистем.

