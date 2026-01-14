На Дону руководитель медучреждения получила домашний арест за коррупцию

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя медицинского учреждения Миллеровского района по обвинению в получении взятки в размере 25 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Миллеровский межрайонный следственный отдел начал расследование на основании материалов УФСБ России по Ростовской области. Обвиняемой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Согласно версии следствия, в ноябре 2025 года подозреваемая получила от гражданина 25 тыс. руб. за снятие отметки о заболевании в ускоренном порядке, без стационарного медицинского обследования.

Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Валентина Любашенко