Президент США Дональд Трамп потребовал от Дании немедленно «убираться» из Гренландии. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США могут это сделать!!! Датская разведка еще в прошлом году предупреждала о военных целях России и Китая в отношении Гренландии и Арктики»,— написал американский президент.

Дональд Трамп прикрепил к посту материал издания Just The News, в котором говорится, что разведка Дании предупреждает о «военных амбициях России и Китая в отношении Гренландии и Арктики».

В январе Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенным Штатам необходимо установить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности, в том числе для создания оборонного проекта «золотой купол». По данным Politico, американский президент планирует присоединить остров путем референдума. СМИ также сообщали, что Дональд Трамп рассматривает вариант покупки Гренландии.

Сегодня в Белом доме пройдут закрытые переговоры министров иностранных дел Гренландии и Дании Вивиан Мотцфельдт и Ларсом Лекке Расмуссеном, госсекретаря США Марко Рубио и американского вице-президента Джей Ди Вэнса. По данным агентства Bloomberg, на переговорах представители Гренландии и Дании попытаются убедить США не присоединять остров.