Дмитрий Сагайдачный возглавил новое министерство в пензенском правительстве

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил руководителя нового регионального министерства по тарифному регулированию и госзакупкам. Им стал Дмитрий Сагайдачный, ранее занимавший должность первого замминистра ЖКХ и ГЗН региона, сообщили в пресс-службе главы Пензенской области.

Дмитрий Сагайдачный, министр по тарифному регулированию и госзакупкам Пензенской области Фото: Правительство Пензенской области

Господин Сагайдачный имеет два высших образования — юридическое и экономическое. С 2013 по 2021 годы работал в управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, в 2021–2022 годах — в региональном департаменте по регулированию тарифов и энергосбережению. В 2022 году возглавлял управление регулирования тарифов и энергетики министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

«Мы продолжаем назначать на руководящие посты людей, которые являются выходцами из наших ведомств и хорошо знакомы со всеми нюансами работы на разных ее этапах», — отметил губернатор.

Марина Окорокова