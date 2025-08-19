Разворот на Восток с корректировкой

Рост двусторонней торговли РФ и КНР в среднесрочной перспективе может быть более сдержанным, чем был в последние годы, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на российско-китайском деловом форуме в Казани. Среди причин замедления роста — санкционное давление и насыщение отдельных сегментов российского рынка китайской продукцией. Неопределенность перспектив мировой экономики между тем подталкивает РФ и КНР к более качественной форме сотрудничества — промышленно-технологической кооперации. Но системность взаимных инвестиций и массовость совместных проектов пока остаются под вопросом. Китайский бизнес продолжает сближение со странами АСЕАН и заметно наращивает вложения именно в их экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из выступления главы Минпромторга Антона Алиханова на российско-китайском форуме в Казани следовало: далее прирост товарооборота между странами будет носить более спокойный характер

Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС Из выступления главы Минпромторга Антона Алиханова на российско-китайском форуме в Казани следовало: далее прирост товарооборота между странами будет носить более спокойный характер

Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС

В среднесрочной перспективе стоит ожидать более умеренных, чем прежде, темпов роста взаимной торговли России и Китая, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на прошедшем в Казани 18–19 августа форуме «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

По итогам 2024 года объем торговли РФ и КНР достиг рекорда и составил почти $245 млрд, Россия заняла седьмое место в рейтинге основных торговых партнеров Китая, отметил Антон Алиханов.

Россия заняла седьмое место в рейтинге основных торговых партнеров Китая, отметил Антон Алиханов. В 2025 году двусторонняя торговля демонстрирует спад: за первые семь месяцев года товарооборот сократился на 8,1% в годовом сравнении, до $125,8 млрд.

По подсчетам Главного таможенного управления КНР, китайский экспорт за этот период снизился на 8,5%, до $56,23 млрд, российские поставки — на 7,7%, до $69,57 млрд.

Среди причин такой динамики министр назвал негативное влияние экономического давления извне на Россию и Китай, а также волатильность на некоторых товарных рынках. Кроме того, китайская продукция уже насытила отдельные сегменты российского рынка — «товарная экспансия» близка к исчерпанию.

Процесс замедления роста торговли, следовало из выступления господина Алиханова, будет сопровождаться последовательным увеличением в ней доли высокотехнологичной и инновационной продукции. Сейчас, по словам министра, структура поставок включает самые разные товарные группы: от металлов и продовольствия до машин, оборудования и транспортных средств. Товарооборот двух стран отличается сбалансированностью (объемы экспорта и импорта сопоставимы).

Впрочем, более перспективным форматом взаимодействия на долгосрочную перспективу властям видится промышленно-технологическая кооперация РФ—КНР. Она в меньшей степени зависит от конъюнктуры и в большей — от системных договоренностей.

По словам Антона Алиханова, на длинном горизонте наиболее успешными будут инициативы, предполагающие вложения в совместные производства, технологический трансфер и внедрение передовых технологий.

Глава Минпромторга пояснил, что в фокусе внимания межправкомиссии России и Китая по инвестиционному сотрудничеству — перечень 63 значимых российско-китайских проектов на общую сумму $130 млрд. Речь идет о сотрудничестве в металлургии, химической, радиоэлектронной, автомобильной и фармацевтической промышленности.

Отметим, несмотря на признанную властями обеих стран успешность совместных проектов в отдельных отраслях (в том числе в автомобилестроении), вопрос о том, насколько масштабным будет качественное сотрудничество, остается открытым. Последние обработанные BOFIT (Институт переходных экономик ЦБ Финляндии) данные свидетельствуют о том, что после начала военной операции РФ на Украине (в 2022 и 2023 годах) Китай инвестировал в российский бизнес около $400 млн в год, при этом в 2011–2018 годах средний объем вложений за тот же период составлял $1,2 млрд.

При этом КНР активно наращивает сотрудничество со странами АСЕАН: инвестиции в них в 2024 году выросли на 13%, до $25,16 млрд (в основном вложения сосредоточены в Сингапуре, Индонезии и Таиланде). По всей видимости, региональная интеграция в условиях торгового противостояния с США становится для Пекина все более значимой.

Кристина Боровикова