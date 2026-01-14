На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

На Кипре обнаружено тело пропавшего 56-летнего Владислава Баумгертнера — бывшего генерального директора «Уралкалия», сообщил «Ъ».

По данным кипрского издания Philenews, тело было найдено в ущелье на южном берегу острова между поселками Писсури и Авдиму. В настоящий момент следователи ожидают окончательного подтверждения того, что останки принадлежат господину Баумгертнеру.

Как сообщает «Фонтанка», предприниматель занимался скалолазанием, и мог погибнуть при попытке преодолеть сложный маршрут в ветреную погоду. Ближайшее окружение Владислава Баумгертнера, как и местная полиция считают, что основной версией смерти является несчастный случай.

Господин Баумгертнер проживал в Лимасоле и исчез 7 января. Последний раз его телефон был зарегистрирован в районе Писсури. Поиски предпринимателя начались 10 января.

Владислав Баумгертнер родился 21 января 1972 года в Свердловске. В 2003-2013 годах он занимал пост коммерческого директора предприятия по производству удобрений «Уралкалий» в Пермском крае, затем был назначен его генеральным директором. В августе 2013 года господин Баумгертнер был арестован в Беларуси по обвинению в нанесении ущерба в $100 млн «Беларуськалию» и Белорусской калийной компании (БКК), председателем Наблюдательного совета которой тогда являлся. В 2014 году был экстрадирован в Россию, а в 2015 году уголовное дело в его отношении прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. До 2017 года руководил крупнейшим портовым холдингом России Global Ports.

Полина Бабинцева