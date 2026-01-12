Полиция Кипра ищет пропавшего экс-главу «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

На Кипре полиция организовала поиски пропавшего 56-летнего Владислава Баумгертнера — бывшего генерального директора «Уралкалия», следует из сообщения на сайте кипрской полиции. В ведомстве попросили направить информацию, которая может помочь в поисках.

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Владислав Баумгертнер

Господин Баумгертнер проживал в Лимасоле и исчез 7 января. Перед уходом он был одет в черные шорты и черную футболку с короткими рукавами. По данным местного издания Philenews, он перестал отвечать на звонки — поиски начались 10 января в труднодоступном прибрежном и крутом районе Писсури, где в последний раз был зарегистрирован сигнал телефона бизнесмена. На следующий день для поисков была задействована авиация, но их пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 12 января их планировали возобновить. Как сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве РФ в Никосии, российское посольство в курсе происходящего и держит ситуацию с поисками гражданина РФ на контроле.

Владислав Баумгертнер родился 21 января 1972 года в Свердловске. В 2003-2013 годах он занимал пост коммерческого директора предприятия по производству удобрений «Уралкалий» в Пермском крае, затем был назначен его генеральным директором. В августе 2013 года господин Баумгертнер был арестован в Беларуси по обвинению в нанесении ущерба в $100 млн «Беларуськалию» и Белорусской калийной компании (БКК), председателем Наблюдательного совета которой тогда являлся. В 2014 году был экстрадирован в Россию, а в 2015 году уголовное дело в его отношении прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. До 2017 года руководил крупнейшим портовым холдингом России Global Ports.

Ирина Пичурина