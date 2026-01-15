Парковка социальной направленности

Петербургские депутаты предлагают отменить плату за парковку автомобиля у социальных учреждений в центральных районах города. Соответствующее обращение фракция «Яблоко» отправила «транспортному» вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову. В Смольном полагают, что размещение таких «социальных» парковочных мест не принесет нужного эффекта, а лишь увеличит количество автомобилей в этих зонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зона платной парковки на Ковенском переулке у школы-сада 620

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Зона платной парковки на Ковенском переулке у школы-сада 620

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фракция «Яблоко» в петербургском парламенте в конце декабря направила обращение вице-губернатору Кириллу Полякову с предложением рассмотреть варианты создания зон бесплатной парковки возле социальных учреждений, например, школ и больниц. «Жители вынуждены оплачивать дорогие парковочные сессии, когда приезжают из самых разных уголков города на приемы к врачам или провожают и встречают детей»,— объясняют инициативу «яблочники» и ссылаются на опыт Москвы.

В столице уже несколько лет действует бесплатная парковка возле медицинских и образовательных учреждений, а также некоторых храмов и церквей. В 2018 году в московском правительстве сообщали, что в городе около 430 «социальных» зон. Тогда же чиновники подчеркивали, что места, обозначенные табличками «Бесплатная парковка в зоне социального объекта», в первую очередь предназначены для посетителей этих самых учреждений, и просили автомобилистов не занимать их по собственному желанию.

На текущий момент, согласно карте, в столице насчитывается 249 бесплатных парковок. При этом в 2023 году московские власти изменили условия парковки возле трех поликлиник: оставить автомобиль бесплатно можно только на два часа, а третий час обойдется уже в 1000 рублей — спишут по повышенному тарифу. Однако, судя по карте, такие условия действуют только в некоторых локациях.

Другой вариант, предлагаемый петербургскими депутатами: ввести для каждого автомобилиста в городе определенное ежемесячное количество бесплатных часов для парковки, которые он сможет использовать, например, при посещении врача. Однако обсуждать конкретный механизм организации таких локаций, по мнению «яблочников», пока рано.

«"Яблоко" рассчитывает в принципе узнать, готова ли исполнительная власть каким-то образом облегчить жизнь петербуржцев и предоставить некие послабления при оплате парковки возле социальных объектов. В частности, за основу можно взять опыт Москвы, где эта система уже реализована. Сейчас мы ждем ответа из Смольного, потому что у администрации города, возможно, есть какие-то свои идеи по этому поводу»,— прокомментировали «Ъ Северо-Запад» во фракции.

В комитете по транспорту полагают, что размещение бесплатных парковочных мест рядом с соцучреждениями «приведет лишь к чрезмерной запаркованности этих участков». «В таком случае мы получим обратный эффект, и пациенты больниц не смогут оставить авто ни платно, ни бесплатно. Оплата обеспечивает сменяемость автомобилей на парковочном месте и более рациональное использование его автомобилистами. В непосредственной близости от социальных и медицинских учреждений предусмотрено размещение мест для инвалидов. Их количество в городе корректируется ежегодно в большую сторону по результатам обращения граждан и организаций»,— прокомментировали в пресс-службе «Городского центра управления парковками» (ГЦУП, подведомственное учреждение комитета по транспорту).

Председатель парламентской комиссии по транспорту Алексей Цивилев («Единая Россия») считает идею коллег по Заксобранию бесперспективной. «Если эти места будут администрироваться самими социальными учреждениями, условно люди будут парковаться, например, по талону в поликлинике, тогда это будет работать. В ином случае — не будет. Места с утра будут занимать люди, которые рядом работают. В Петроградском районе есть локации, которые не входят в зону платной парковки и в которых не установлен знак о запрете парковки,— эти места занимают в семь утра. В случае с соцучреждениями будет то же самое»,— предполагает господин Цивилев.

Это не первое предложение «Яблока», касающееся парковок. В конце ноября парламентская комиссия по транспорту поддержала идею фракции о введении постоплаты парковочного места. Предполагается, что рассчитаться за парковку можно будет до окончания суток, во время которых водитель оставил автомобиль. Сейчас штраф за нарушение составляет 3 тыс. рублей.

«Проект закона готов к рассмотрению на пленарном заседании, поскольку прошел все формальные процедуры. В конце 2025 года "Яблоко" обратилась в комитет по законодательству с целью включения проекта закона в повестку дня пленарного заседания»,— говорят во фракции.

При этом Алексей Цивилев рассказал «Ъ Северо-Запад», что решение о введении такой опции должны принять в Смольном, так как правила определяются правительством. «Это будет не закон, а решение правительства города: все полномочия по регулированию платных парковок отданы правительству»,— заявил господин Цивилев.

С 15 октября цена на парковку в Петербурге зависит от востребованности в конкретных локациях и сменяемости автомобилей. Комитет по транспорту утвердил четыре коэффициента загрузки улиц: КЗ 1 — менее 50%, КЗ 2 — от 50 до 70%, КЗ 3 — от 70 до 85% и КЗ 4 — от 85% и более. Прежние 100 рублей в час сохраняются только на улицах с коэффициентом КЗ 1. В зонах КЗ 2 стоимость составляет 200 рублей в час, КЗ 3 — 280 рублей, КЗ 4 — 360 рублей. Такие расценки действуют для автомобилей категории B.

После повышения тарифов ежедневные поступления в городской бюджет от почасовой оплаты выросли в два раза, с 12–13 млн до 25 млн рублей в день, рассказал в конце ноября директор ГЦУП Михаил Курдяев. Средняя сумма оплат в день за парковку, по данным на 12 января, составляет 20,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГЦУП.

В 2026 году Смольный рассчитывает заработать на платной парковке 11,2 млрд рублей — почти вдвое больше, чем было запланировано до повышения цен. В прошедшем году автомобилисты принесли в бюджет города 5,52 млрд рублей, подсчитали в комитете по транспорту. Зарабатывать больше Петербург стал даже на фоне того, что количество транзакций, то есть водителей, которые оставляют автомобиль на городской стоянке, сократилось. С 15 октября по 12 января число оплат в день по сравнению с аналогичным периодом 2024–2025 годов уменьшилось на 23,7%, со 142 до 108 тыс., сообщили в комтрансе.

Надежда Ярмула