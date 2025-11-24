В магазинах на Среднем Урале начали применять Max-ID для подтверждения возраста

В Свердловской области пользователи сервиса Max теперь могут подтверждать возраст с помощью цифрового ID, встроенного в мессенджер, сообщили в департаменте информационной политики региона. Это нововведение позволит покупателям магазинов сетей «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток» покупать товары с возрастными ограничениями без предъявления паспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Такое цифровое решение позволяет бизнесу соблюдать федеральные требования, упрощает работу сотрудникам магазинов и покупателям»,— отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. По ее словам, на Среднем Урале к сервису Max-ID уже подключены более 260 магазинов, 31 гипермаркет сети «Магнит» в Екатеринбурге и 36 магазинов «Пятерочка» по всей области.

Для использования Max-ID необходимо создать цифровой ID в профиле мессенджера, обновив приложения Max и Госуслуги. Цифровой ID может подтверждать возраст, статус студента или многодетного родителя через постоянно обновляющийся QR-код в профиле. Код можно сканировать на кассе самообслуживания или у продавца.

По словам и.о. министра цифрового развития и связи Свердловской области Алексея Сабурова, технология соответствует нормам информационной безопасности и передает только минимально необходимые данные.

Полина Бабинцева