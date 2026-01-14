Балашихинскому отравителю Миссюре продлили арест до апреля

Московский областной суд продлил на три месяца (до 24 апреля) арест жителю Балашихи Артему Миссюре. Его обвиняют в убийстве общеопасным способом за отравление друга и бабушки, а также в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковных судов.

По версии следствия, фигурант запланировал отравить членов семьи осенью 2023 года. Для этого он купил сильнодействующие и ядовитые вещества, которые в январе 2024 года протестировал на своей девушке. В результате потерпевшую госпитализировали с инсультом. Пока она лечилась от отравления, Миссюра оформил на жертву два кредита на 574 тыс. руб.

Еще через месяц подсудимый подмешал яд в морс, который дал другу. Позже тот скончался. Также злоумышленник вплоть до июня 2024 года добавлял ядовитые вещества в еду, пытаясь убить бабушку, родителей, сестру и еще двух знакомых. Пенсионерка скончалась в апреле, пострадали сестра и два друга.

Артем Миссюра признал вину. Во время допросов фигурант говорил, что пошел на преступления из чувства зависти и ради получения недвижимости. На суде он попросил прощения перед жертвами и заявил, что не планировал завладеть имуществом родственников. По его словам, он намеревался убить только отчима, потому что тот оказывал на него «большое психологическое давление».

Никита Черненко