«Наметилось серьезное движение»

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вновь собираются в Москву, сообщает агентство Bloomberg. Официального подтверждения этой информации нет. Между тем Европа по примеру Америки также намеревается назначить своего спецпредставителя для переговоров с Россией. По данным газеты Politico, пока есть две кандидатуры — экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка в отношениях России и Запада в очередной раз обостряется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Обеспокоенная Европа на фоне угрозы потерять Гренландию рассуждает о том, чтобы наладить контакт с Россией. Для этого предполагается учредить институт авторитетного спецпосланника, который должен представлять позицию Старого Света. Газета Politico называет главными претендентами на этот высокий пост бывшего премьер-министра Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба. Общий смысл в том, чтобы, грубо говоря, немного подвинуть США, которые фактически взяли под единоличный контроль переговорный процесс с Москвой. Заодно так можно создать элемент торга по Гренландии. Не хотите нас слышать — сорвем сделку с РФ.

Кремлю, по идее, это тоже должно быть выгодно, поскольку налицо явный раскол в западном мире, что дает возможность для маневра в ходе общения с бывшими партнерами. К тому же российская сторона последовательно подтверждала готовность к возобновлению диалога. Впрочем, пока дальше разговоров дело не движется. Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон собирался позвонить Владимиру Путину в ближайшее время, но пока, как мы видим, этого не сделал. Так что велика вероятность, что процесс затянется, ибо утверждать кандидатуру спецпосланника нужно коллегиально.

Велик риск, что утонет прогрессивное начинание в бюрократическом болоте.

Тем временем агентство Bloomberg сообщает, что американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вновь собираются в Москву. Официального подтверждения этой информации нет. Можно предположить, что Дональд Трамп решил сыграть на опережение. Другой вопрос, насколько этот самый диалог будет успешным. Мирный процесс в очередной раз, скажем мягко, остановлен, находится в стадии продолжительной паузы. Более того, события последних недель дают основания предполагать, что разговор придется вести уже не только об Украине, но и о других проблемах, которые попутно возникли. А таковых накопилось немало. Взять хотя бы атаки на танкеры так называемого теневого флота и печальную судьбу союзника РФ Николаса Мадуро. Этот список можно продолжать.

Но при этом есть серьезная интрига. Дело в том, что остались считанные дни до открытия форума в Давосе, где, по идее, Трамп и Зеленский должны подписать соглашение по восстановлению Украины на $800 млн. По сути, для Киева это означает гарантии безопасности, поскольку любые американцы на территории страны, а тем более гражданские, не могут подвергаться атакам. По крайней мере, это очень рискованно. Если посланники приедут в российскую столицу до начала мероприятия в Давосе, это может и сорвать намеченные договоренности. Похожие примеры были.

Но вернемся к Европе. В этом случае также непонятно, что Брюссель собирается предложить Москве, провозгласив ранее основным лозунгом поддержку Киева «столько, сколько нужно». У Трампа же на руках есть уже согласованный с союзниками план, в котором уже непонятно сколько пунктов. В любом случае наметилось серьезное движение, пока больше в сторону конфронтации. А дальше от прогнозов по традиции воздержимся.

Дмитрий Дризе