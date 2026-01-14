Вашингтон захватывает нефтяные маршруты

Соединенные Штаты планируют задержать еще десятки танкеров у берегов Венесуэлы. Тем временем цены на нефть идут вверх. С начала торгов котировки марки Brent прибавляют больше 1%, приближаясь к отметке в $66,5 за баррель впервые с сентября. С запросом о выдаче ордера на арест танкеров американское правительство обратилось в суд, пишет Reuters. Цель Вашингтона — укрепить контроль над поставками сырья в республику и из нее. За последние недели США захватили в международных водах пять судов, которые находились под санкциями либо, по мнению Вашингтона, входили в состав так называемого теневого флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jorge Silva / File photo / Reuters Фото: Jorge Silva / File photo / Reuters

После того как в начале декабря США ввели блокаду поставок, экспорт нефти из Венесуэлы упал почти на две трети, до менее чем 1 млн баррелей в сутки. Впрочем, сейчас, по данным Reuters, местная госкомпания Petroleos de Venezuela (PDVSA) начала постепенно возвращаться к прежнему уровню нефтедобычи и экспорту под контролем Соединенных Штатов.

Как события в Карибском бассейне повлияют на нефтяные цены? И что это будет значить для России? Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что энергетический сектор Венесуэлы войдет в эпоху возрождения, при этом цены на сырье будут опускаться: «Коррекция нефтедобычи в декабре-январе была совсем небольшой. В ноябре, по оценке Минэнерго США, добыча нефти в Венесуэле составляла чуть менее 1 млн баррелей в сутки. Сейчас происходит стабилизация нефтедобычи за счет политической стабилизации в Венесуэле и разблокировки экспорта. Страна будет постепенно выходить из-под изоляции США. Сама потребность в использовании теневого танкерного флота будет отпадать, и поставки нефти из Венесуэлы будут увеличиваться. В ближайшие месяцы, скорее всего, стабилизируется ситуация с экспортом, и самое главное — венесуэльская нефтяная отрасль де-факто выйдет из-под санкций.

Что касается самой нефтедобычи, там будет два основных этапа. Первый — это снятие ограничений на экспорт, а второй — демонополизация государственной PDVSA, активы которой поштучно будут продаваться американским нефтяным компаниям. Я уверен, что уже по итогам первого квартала в целом мы увидим уровень близкий 1 млн в сутки, а затем рост нефтедобычи будет упираться в то, получат ли американские компании твердые гарантии неприкосновенности их инвестиций. Напомню, что, согласно одной из текущих оценок, рост нефтедобычи до уровня середины нулевых годов — 3 млн баррелей в сутки — потребует не менее $100 млрд инвестиций. Подходит к концу длинная эпоха высоких цен на нефть, которая началась в середине 2000-х годов. Сумма факторов приведет к тому, что цены стабилизируются на уровне ниже $60 за баррель. Для России это означает, что единственный способ увеличить доходы от добычи и экспорта нефти — увеличить собственную добычу при сокращении санкционных дисконтов».

Источники The Wall Street Journal сообщали, что американский план по контролю над сырьем Венесуэлы будет разработан на годы вперед. По мнению Дональда Трампа, благодаря этим усилиям цены на нефть должны снизиться до $50 за баррель. При этом российский бюджет верстается при стоимости в $59. Помимо Венесуэлы, на мировые котировки влияет и ситуации в Иране. В ответ на подавление протестов Вашингтон рассматривает возможность атаковать объекты в стране. США призывают некоторых своих сотрудников покинуть американскую авиабазу в Катаре, об этом писал Reuters. Также индийское посольство в Тегеране попросило своих граждан выехать из Ирана.

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков не считает, что события катастрофически скажутся на нефтяных доходах России, но трудности будут: «Сейчас происходят движения, направленнные на очень долгосрочную перспективу, просто это не афишируется. Может быть, прямая взаимосвязь не видна. Заявлена новая концепция Соединенных Штатов о том, что меняется смысл технологического уклада, где основой является энергия: она переходит в вычисление, а вычисление переходит в создание любого продукта. Вопрос энергетики сейчас будет выдвигаться на первый план. Именно отсюда попытки Соединенных Штатов захватить венесуэльскую нефть, потом двинуться в Гренландию, влиять на Иран. То есть Трамп прибирает к рукам все нефтяные и газовые активы. Я думаю, что в ближайшее время ситуация будет то продвигаться вперед, то тормозиться.

Я не сказал бы, что Трамп стремится к $50 за баррель. Он может об этом заявлять и так далее. Но если он поставит под контроль определенные потоки, заставит, например, ОПЕК+ дальше продолжать усиливать свою добычу, то это вполне достижимая величина. Танкерная война, которую Трамп фактически развязал, уже влияет на поставки российской нефти, экспорт сжимается. Правда, пока все это локальные вещи. Логистика затрудняется. Конечно, кардинального обвала не будет, потому что, как мы уже увидели, все эти санкции и ограничения предоставляют возможности их обхода, но затруднения, конечно, будут».

Тем временем Иран предупредил Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию о возможных атаках на американские базы, которые находятся на территории этих стран. Это произойдет, если Соединенные Штаты нанесут удар по Исламской Республике.

Анна Кулецкая