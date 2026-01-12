Адвокаты Мадуро сообщили о нормальных условиях его содержания в тюрьме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в тюрьме в нормальных условиях, жалоб у него нет. Об этом заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров со ссылкой на адвокатов господина Мадуро.

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

«Он (Николас Мадуро.—"Ъ") подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла»,— уточнил дипломат в эфире Первого канала.

3 января спецназ США похитил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признали. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента.

