87 грузовых электровозов и 19 электропоездов поставили «Уральские локомотивы»

Завод «Уральские локомотивы» завершил выполнение производственной программы 2025 года, передав заказчикам 87 грузовых магистральных электровозов и 19 скоростных электропоездов «Финист», сообщили в пресс-службе группы «Синара». Всего было выпущено 208 локомотивосекций, включая модели «Синара» 2ЭС6 и 3ЭС6, а также «Малахит» 2ЭС8 и 3ЭС8.

РЖД получила 16 электропоездов постоянного тока серии ЭС104 и три двухсистемных пятивагонных поезда серии ЭС105. Как рассказали в компании, эти составы, разработанные на платформе «Финист», способны работать на путях с различным типом электрификации. Первые поезда ЭС105 уже переданы в эксплуатацию на Свердловской железной дороге.

На предприятии также представили первый образец грузового электровоза переменного тока «Орлец» серии 2ЭС11, который проходит сертификационные испытания.

Напомним, в Верхней Пышме (Свердловская область) ведется строительство корпусов общей площадью 67 тыс. кв. метров для производства отечественных высокоскоростных поездов. В сентябре прошлого года губернатор Денис Паслер и министр Антон Алиханов запустили производство уникальных электропоездов.

Мария Игнатова