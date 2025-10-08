На СвЖД начались испытания нового скоростного поезда «Финист»

Свердловская железная дорога (СвЖД) начала обкаточные испытания нового двухсистемного скоростного поезда «Финист» серии ЭС105 в Свердловской области, сообщили в пресс-службе СвЖД. Два поезда проходят тесты на маршруте Екатеринбург — Дружинино — Красноуфимск и в дальнейшем будут использоваться регулярно на этом маршруте.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Финист» серии ЭС105 стал первым полностью отечественным электропоездом двойного питания, который способен работать на линиях с постоянным и переменным током — он оснащен тяговой системой и вспомогательным оборудованием отечественного производства. Он также является второй модификацией в новой линейке скоростных поездов на платформе «Финист». Поезд состоит из пяти вагонов и вмещает 386 пассажиров. В вагонах установлены мягкие сиденья с USB-разъемами, система микроклимата и обеззараживания воздуха, а также три санитарных модуля. Увеличено число мест для инвалидов, предусмотрены места для провоза велосипедов, лыж и сноубордов. Поезда производятся на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

Станция Дружинино является стыковой, так как здесь происходит смена рода тока: СвЖД электрифицирована на постоянном токе, а участок Дружинино — Красноуфимск, принадлежащий Горьковской железной дороге, работает на переменном токе. На обкатке железнодорожники проверяют работу приборов и программного обеспечения при переходе между видами тока, а также взаимодействие поездов с инфраструктурой для повышения скорости. Каждый электропоезд должен проехать не менее 700 км во время испытаний.

Напомним, пригородный скоростной электропоезд «Финист» с 26 октября начнет курсировать по маршруту Нижний Тагил — Верхняя Салда — Нижняя Салда — Алапаевск — Артемовский.

Ирина Пичурина