Арестован бывший вице-премьер Ивановской области Евгений Нестеров

Октябрьский районный суд города Иванова арестовал на два месяца (до 12 марта) бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Евгения Нестерова. Его обвинили в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба судов Ивановской области.

Евгений Нестеров

Фото: Администрация Ивановской области Евгений Нестеров

Решение принято по ходатайству следователя управления ФСБ по региону. По версии следствия, обвиняемый назначил «представителя коммерческой среды» на пост главы одного из муниципальных районов. В областном управлении прокуратуры отметили, что господин Нестеров возражал против отправки в СИЗО.

О задержании бывшего чиновника стало известно 13 января. В декабре 2025 года в СИЗО отправили бывшего мэра Иваново и экс-зампреда правительства Ивановской области Александра Шаботинского. Ему вменили превышение полномочий за покровительство компаниям, занимавшимся ремонтом многоквартирных домов. Фигурант не признал вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рукопашник попал под надзор».

Никита Черненко