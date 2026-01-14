Daily Mail: Белый дом получил координаты 50 целей в Иране

Американская неправительственная организация United Against Nuclear Iran (UANI) передала администрации президента США Дональда Трампа документ с координатами 50 стратегически важных объектов на территории Ирана. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на саму UANI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Траурная процессия в память о погибших сторонниках иранского правительства

Фото: IRAN PRESS / Handout / Reuters Траурная процессия в память о погибших сторонниках иранского правительства

Фото: IRAN PRESS / Handout / Reuters

Сообщается, что в числе переданных данных точные координаты штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным Daily Mail, кроме того, в Белый дом передали координаты четырех управлений КСИР в разных районах Тегерана, а также 23 региональных баз КСИР и «Басидж» (ополчение в составе КСИР). В Белом доме никак не прокомментировали информацию газеты.

Ранее The Washington Post писала, что США запросили у союзников разведданные о целях в Иране для нанесения ударов.

После начала протестов в Иране Дональд Трамп неоднократно обещал протестующим помощь. Он также заявил, что США предпримут «очень серьезные действия», если иранские власти начнут казнить протестующих. По данным правозащитных организаций, с начала протестов погибло уже более 2 тыс. человек. Также сообщалось, что Иран планирует начать казни некоторых участников акций — в частности, СМИ пишут об арестованном несколько дней назад участнике протестов Эрфане Солтани, которого собираются казнить 14 января.

Яна Рождественская