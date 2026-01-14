Россиянам стали отказывать во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

С 1 января 2026 года россияне для въезда в Румынию должны предъявлять биометрические 10-летние паспорта. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства России в Констанце.

В Генконсульстве сообщили, что напомнили о правилах въезда из-за случаев отказов в пересечении границы Румынии гражданам РФ, удостоверяющим свою личность пятилетними заграничными паспортами.

С начала 2026 года пятилетние загранпаспорта россиян также перестала признавать Германия. На данный момент небиометрические заграничные паспорта РФ не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. С 1 апреля 2026 года такие документы перестанет признавать Польша.

Страны Шенгенской зоны с октября 2025 года начали внедрять новую систему контроля при пересечении внешней границы для иностранцев (EES). В соответствии с изменениями, при прохождении границы иностранцы должны будут сдавать биометрические данные, включая фотографии лица и отпечатки пальцев. Систему внедряют поэтапно — процесс планируют завершить к 10 апреля 2026 года.