«Нижавтодорстрой» начали проверять из-за долгов по зарплате на 89 млн рублей

Трудовая инспекция начала внеплановую проверку ООО «Нижавтодорстрой» из-за долгов по зарплате. По данным трудовой инспекции, за август-октябрь 2025 года у компании накопилась общая задолженность перед работниками более 89 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среднесписочная численность работников организации составляет более 230 человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», в свою очередь «Нижавтодорстрой», а также «Городецкая ДСК» и «Нижегороддорстрой» подали в суд на нижегородское министерство финансов. Они не получили полной оплаты по госконтрактам — 800 млн руб. — от обанкротившегося генподрядчика ООО «Нижегородавтодор» (НАД).

При этом нижегородский минфин необоснованно перечислил 225 млн руб. с казначейского счета НАД в адрес сторонних компаний вместо того, чтобы расплатиться с дорожниками.

Андрей Репин