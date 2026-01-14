СКР проверит сообщения о смерти еще трех младенцев в роддоме Новокузнецка

СКР проводит проверку по статьям о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности на фоне сообщений о ненадлежащем оказании медицинских услуг в новокузнецком роддоме №1. По данным СМИ, в 2018-2024 годах там от действий врачей пострадали две пациентки. У трех женщин при этом погибли младенцы. Об этом сообщили в управлении ведомства по Кузбассу.

Две пациентки роддома пострадали в 2018 и 2024 году. По данным СКР, у одной из рожениц начались серьезные проблемы со здоровьем после получения медицинской помощи в больнице. При этом ее новорожденный умер. Еще одной женщине, лечившейся в гинекологическом отделении, «причинен тяжкий вред здоровью, создавший угрозу ее жизни».

Также, как сообщил Telegram-канал SHOT, в 2021 году у двух наблюдавшихся в роддоме женщин произошла внутриутробная смерть плода. Обе пациентки подали на больницу в суд, из-за чего медучреждение обязали выплатить 500 тыс. и 1 млн руб. компенсации морального вреда. По данным канала, комиссия пришла к выводу, что роддом оказывал некачественную медпомощь.

В период с 4 по 12 января в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. Еще восемь младенцев остаются под наблюдением. Больницу закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от должности, он и завотделением реанимации задержаны по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.

Никита Черненко