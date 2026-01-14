В промзоне Ростовской области ввели режим ЧС из-за налета БПЛА

На территории юго-восточной промзоны села Чалтырь Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ночных ударов беспилотников. Об этом сообщил глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян в своем Telegram-канале.

Режим ЧС также ввели на территории пострадавших домовладений в хуторе Ленинаван и садовых участков на территории СНТ «Факел СКВО», сообщил господин Торпуджиян. «Сотрудники полиции обеспечили безопасность, оцепив места происшествий, а пострадавшим от падения обломков БПЛА была оказана необходимая медицинская помощь. К счастью, жертв среди людей нет, и их жизни ничего не угрожает»,— написал он.

Домовладение в хуторе Ленинаван и садовый дом на территории «Факел СКВО» полностью утрачены из-за падения обломков взрывоопасных предметов, сообщил глава районной администрации. Кроме того, повреждены три объекта производственного и складского назначения на территории промзоны в Чалтыре.

«Мы продолжаем работу над устранением последствий и оказанием помощи пострадавшим. Я также хочу выразить искреннюю благодарность всем жителям нашего района за проявленную солидарность и готовность помочь экстренным службам», — написал Андрей Торпуджиян.

По данным Минобороны России, за ночь над территорией Ростовской области перехватили и уничтожили 25 беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что из-за налета БПЛА в Ростове-на-Дону загорелись здания промышленного и складского предприятий. В Левенцовском микрорайоне были повреждены две квартиры, еще у одного дома повреждена кровля. В СНТ «Факел» и Ленинаване Мясниковского района сгорели два частных дома, еще у одного дома повреждена кровля. В Таганроге продолжает действовать локальный режим ЧС, который ввели 13 января после налета дронов.