В Таганроге после атаки дронов ввели локальный режим ЧС

Власти Таганрога ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БПЛА в регионе. Режим ЧС действует в районе двух промышленных предприятий, поврежденных во время воздушного налета, а также пяти многоэтажных домов и одного учебного заведения.

Рабочая группа ведет обход поврежденных домов для оценки ущерба, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в Таганроге, а также в Красносулинском районе силы ПВО сбили семь БПЛА.