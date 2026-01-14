«Полярис» отошел «Логике молока»

Компания «Логика молока» (бывшая Health & Nutrition), объединяющая бывшие производственные площадки Danone в России, приобрела крупнейшую в Сибири фабрику по производству мороженого — «Полярис». Мощности предприятия расположены в Новосибирске и составляют более 19 тыс. т продукции ежегодно. Эксперты оценивают сумму сделки в 5,5-6 млрд руб. В компании сообщили о намерении модернизировать и увеличить приобретенные мощности. Вместе с тем продажи мороженого в высокий сезон прошлого года в Сибири сократились на 10,4% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупка новосибирского «Поляриса» позволила «Логике молока» выйти на быстрорастущий рынок мороженого

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Покупка новосибирского «Поляриса» позволила «Логике молока» выйти на быстрорастущий рынок мороженого

Крупнейший производитель молочных продуктов и детского питания в России — компания «Логика молока» — приобрела фабрику мороженого «Полярис» (входит в ГК «Новосибхолод»), расположенную в Новосибирске. Во владение компании перешли производственные мощности, а также крупнейший за Уралом холодильно-складской комплекс площадью 35 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба «Логики молока». Стоимость сделки стороны не называют. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает ее в 5,5-6 млрд руб.

«Причем до 50% от этой суммы приходится на холодильно-складской комплекс площадью 35 тыс. кв. м»,— отметил эксперт.

«Полярис» выпускает более 80 видов мороженого под марками «Простоквашино», «Salwadore», «Дело в сливках» и др. Мощность производства по итогам 2025 года составила более 19 тыс. т продукции, включая линейки собственных торговых марок ритейлеров — «Ярче», «Пятерочка», «Мария Ра».

По оценке отраслевого портала Milknews, «Полярис» является крупнейшим производителем мороженого в Сибири и входит в ТОП-10 лидеров в России, также развивает продажи мяса, рыбы и замороженных продуктов. Компания управляет фабрикой на базе Новосибирского хладокомбината. В 2024 году завод был модернизирован, в том числе были установлены несколько новых линий и выполнен ремонт производственных цехов. Продукция поставляется в страны СНГ, Монголию, Китай и Вьетнам.

В декабре 2025 года директор по управлению персоналом ГК «Новосибхолод» Наталья Ларикова в интервью «Деловому кварталу» рассказала, что в ближайшие годы на предприятии планируется построить более 2,5 тыс. кв. м производственных помещений, приобрести три линии мороженого. Это, по ее словам, позволит увеличить выпуск продукции до 30 тыс. т. «На 2026-2027 годы планируем удвоение мощностей и выход с шоколадной глазурью на внешний рынок»,— говорится в публикации. На запрос «Ъ» о причинах продажи в компании не ответили. Также не стали комментировать сделку в министерстве промышленности Новосибирской области.

В «Логике молока» подчеркнули, что приобретение нового актива — важный шаг в реализации стратегии компании до 2030 года, которая предполагает выход на новые рынки, в том числе перспективный и быстрорастущий рынок мороженого, а также расширение продуктовой линейки и укрепление лидирующих позиций в молочной промышленности РФ.

«Приобретение завода “Полярис” — одного из лидеров производства мороженого в России — является логичным шагом для достижения наших амбициозных целей»,— приводит слова генерального директора «Логики молока» Якуба Закриева пресс-служба компании.

В сообщении также говорится, что «Логика Молока» планирует инвестировать в расширение производственных мощностей «Поляриса», однако точную сумму в компании назвать отказались. Менять текущую управленческую команду завода новый собственник не намерен.

Причины продажи фабрики, скорее всего, обусловлены стратегической перестройкой бизнеса материнской компании ГК «Новосибхолод», считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Удержание и дальнейшее масштабирование производства мороженого требует колоссальных инвестиционных вложений, о чем говорилось в планах по удвоению мощностей, и, возможно, собственники приняли решение сфокусироваться на своих других компетенциях, например, логистике и хранении, либо же у них могла возникнуть потребность в высвобождении капитала для других проектов. В любом случае продажа "Поляриса" "Логике молока" позволяет "Новосибхолоду" зафиксировать прибыль на пике стоимости актива после того, как завод был успешно модернизирован и выведен на плановую мощность»,— комментирует эксперт.

Интеграция в состав крупного холдинга при сохранении управленческой команды позволит завершить реализацию инвестиционного проекта по увеличению мощностей до 30 тыс. т и выйти на максимальный объем загрузки мощностей в течение трех лет, считает Михаил Бурмистров.

В перспективе «Логика молока» сможет нарастить долю на рынке мороженого и догнать таких лидеров, как «Чистая линия», ГК «Русский холод» или «Славица», полагает Илья Жарский.

По итогам 2025 года «Полярис», не смотря на падающий рынок мороженого, смог увеличить долю в общем объеме выпуска в натуральном выражении примерно с 2,7% до 3,3%, отмечает Михаил Бурмистров.

Натуральные продажи мороженого в России, по данным компании «Нильсен», в высокий сезон — май-сентябрь — 2025 года сократились на 7,1% год к году. Одной из причин этого стало холодное начало лета. Годом ранее в аналогичный период в категории был отмечен рост спроса. Картина в Сибири хуже, чем по стране в целом. Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина говорит, что продажи мороженого в январе-июне здесь снизились на 10,4% год к году.

«Кроме холодного лета, можно отметить повышение полочной цены на мороженое на 15-17% в летний сезон 2025 года. Повышение цен производителями было обусловлено повышением затрат на основное сырье и компоненты, а также на зарплаты, логистику и упаковку. Кроме того, высокая кредитная ставка не позволила многим производителям сделать необходимые запасы готовой продукции — стоки формируются с января по июнь, а продажи начинаются с конца мая — поэтому на это время фабрики берут кредиты, а в 2025 году сделать это было достаточно проблематично»,— комментирует председатель совета директоров компании «Шинлайн» Дмитрий Докин.

Лолита Белова