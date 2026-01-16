Из свежей почты

Костя Одинцов, 8 лет, ранний детский аутизм, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 211 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 41 тыс. руб.

В полтора года Костя перестал разговаривать, не откликался на имя, часто кричал и плакал. Я возила его в разные медцентры, а с пяти лет сын лечится в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Сейчас Костя стал самостоятельнее, учится в коррекционной школе, знает цифры и счет. Лечение нужно продолжать, до сих пор я сама за все платила, но очередной курс в ИМТ не осилить. Олеся Мухина, Владимирская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мальчику необходимо регулярное курсовое лечение — нужно развивать речь, повысить концентрацию внимания, облегчить обучение».

Павлик Санаев, 11 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 167 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 36 тыс. руб.

У Павлика еще в роддоме врачи заметили уплощение на затылке справа, сказали, что это скоро пройдет. Но к четырем месяцам затылок сына сильнее сплющился, появился скос еще и на лбу. Нейрохирург диагностировал деформацию черепа, рано сросшиеся кости не дают мозгу нормально развиваться, из-за этого могут пострадать зрение, слух и умственное развитие. Нужно как можно скорее начать лечение специальными ортопедическими шлемами, но их изготовление стоит дорого — у нас нет таких денег. Анастасия Санаева, Нижегородская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Павлика позиционная затылочная правосторонняя плагиоцефалия. Устранить деформацию помогут краниальные ортезы (шлемы), которые изготавливаются индивидуально, моделируются на компьютере. В течение года понадобятся два-три шлема, и в результате голова малыша приобретет анатомически правильную форму».

Сильвестр Хохлов, 6 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 185 905 руб.

Внимание! Цена лечения 322 905 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 37 тыс. руб.

Сын родился с подвернутыми стопами, в месяц начали лечение: ножки гипсовали, затем провели ахиллотомию, носили брейсы. Стопы выпрямились, Сильвестр начал ходить, держась за ручку. А вскоре левая стопа опять стала подворачиваться. Сын спотыкался при ходьбе, деформация нарастала, ноги у него заплетаются, он жалуется на усталость и боль. Мы обратились к опытному ортопеду Максиму Вавилову, и он сказал, что нужна сложная операция. Лечение дорогое, мы не можем его оплатить, помогите! Нина Хохлова, Калужская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Сильвестра врожденная деформация обеих стоп. В период активного роста произошел рецидив деформации. Необходимы курс гипсований и операция на обеих стопах. Надеемся, мальчик сможет нормально ходить и дальнейшее лечение ему не понадобится».

Даня Созанович, 13 лет, врожденный порок сердца, спасет операция. 264 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 38 тыс. руб.

Сын нормально развивался, занимался спортом. Но с возрастом стал тяжело переносить нагрузки, появилась одышка. Раз в год мы приезжали на УЗИ сердца, и на очередном обследовании Дане поставили диагноз: дефект межпредсердной перегородки. Специалисты из Томского НИИ кардиологии говорят, что дефект необходимо закрыть в ближайшее время, чтобы не допустить развития сердечной и легочной недостаточности. Рекомендовали щадящую операцию. Я одна воспитываю сына, мне самой операцию не оплатить. Не оставляйте нас! Ксения Созанович, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Даниила дефект межпредсердной перегородки, есть признаки легочной гипертензии. Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. Это щадящая операция, после нее Даниил быстро восстановится».

Почта за неделю 09.01.2025–15.01.2026

Получено писем — 93

Принято в работу — 61

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0