В огороде бузина, а в Хогвартсе — Гарри

Галина Юзефович выпустила путеводитель по вселенной Гарри Поттера

После пятилетнего перерыва у Галины Юзефович, самого известного литературного обозревателя последнего десятилетия, вышла новая книга — «Ключи от Хогвартса. Культурные коды вселенной Гарри Поттера». В отличие от трех предыдущих, она состоит не из опубликованных ранее рецензий, а посвящена одному литературному феномену — семикнижию Джоан Роулинг. Двери Хогвартса вслед за автором приоткрыл Сергей Чередниченко.

Фото: Издательство «МИФ»

Адресованная широчайшему кругу поклонников поттерианы, книга «Ключи от Хогвартса» выросла из курса лекций, прочитанных Галиной Юзефович в «Страдариуме» — онлайн-платформе медиапроекта «Страдающее Средневековье». Просветительская миссия автора и задача популяризации гуманитарного знания, счастливо соединившись, определили формат книги: она написана легким языком, снабжена познавательными, а порой милыми иллюстрациями, четко структурирована дизайнером. А особо пытливые умы обнаружат в конце трехстраничный список литературы (преимущественно на английском).

За узнаваемой уютной интонацией автора ощущается огромная подготовительная работа. Юзефович ненавязчиво использует ряд литературоведческих методов — биографический, сравнительный, «новый историзм». Благодаря этому исправляются ошибки (их число в русских переводах просто шокирует), развеиваются заблуждения и — главное — вся поттериана подсвечивается благодатным знанием европейской культуры от античности и Средневековья до Викторианской эпохи.

До сих пор можно столкнуться с обывательским мнением, что «отчаявшаяся разведенка» Роулинг начала писать «книгу о магии», чтобы укрыться в мире грез от одиночества и бедности, а потом ее просто раскрутили издатели и книгопродавцы.

Опровергая все это, Юзефович мягко, но убедительно доказывает, что план всего семикнижия был составлен уже на этапе «Философского камня», а в итоге родилась не психотерапевтическая эскапистская проза, а роман взросления, в котором магия служит лишь антуражем.

Трехголовый Пушок — культурный потомок Цербера. Смертельное заклятие «Авада кедавра!» неожиданно восходит через средневековый треугольник-оберег с буквами abracadabra к священному понятию гностиков «Абраксас». А вот бузина ожидаемо любима южнославянскими фольклорными колдунами. Обстоятельный рассказ о десятках подобных деталей составляет ядро книги. Мелькает даже намек на то, что могло случиться с отвратительной Долорес Амбридж, когда кентавры (в античной мифологии существа часто крайне похотливые) уволокли ее в Запретный лес.

Главный недостаток книги в том, что она слишком короткая.

Изрядно побродив по карте интертекстуальных связей и культурных ассоциаций, до главных смыслов семикнижия Юзефович добралась лишь в разговоре о дружбе-любви главных героев.

Эта тема опять-таки интерпретируется с опорой на «Никомахову этику» Аристотеля и Послание к коринфянам апостола Павла.

Впрочем, с самого начала Юзефович предупредила читателей, что в книге остались смысловые лакуны. Некоторые из них забавны. Так, Юзефович упоминает, что родители Гермионы (маглы) меняли фунты на галеоны, и задается вопросом: «По какому, кстати, курсу?» Искусственный интеллект Алиса (чудесное магловское изобретение!) за три секунды выдает ответ: один золотой галеон стоит примерно 5,12 британского фунта. На этом основании поттероманы-экономисты придумали целый «схематоз». Не будь Вольдеморт (этот перевод имени отстаивает Юзефович) таким кровожадным психопатом, он мог бы постепенно обрести экономическую власть над миром путем арбитража: коррумпировать гоблинов банка «Гринготтс», переплавлять галеоны в золото, продавать его на Лондонской бирже, а на вырученные фунты покупать больше галеонов.

Встречаются в книге и противоречивые гипотезы. Сомнение вызывает воспитательное влияние поттерианы на поколение миллениалов: якобы их толерантность и нетерпимость к насилию — из книг. Но в цикле эти ценности далеко не на первом месте. А миллениалы предстали главными хейтерами Роулинг в момент «трансфобного скандала» (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), они же отправляли пожелания смерти переводчице Марии Спивак. Наконец, верно заметив, что в «Кубке огня» «цикл Роулинг берет курс на жесткую и трагическую экзистенциальную драму», сама Юзефович будто сознательно избегает экзистенциального драматизма. И это самая досадная лакуна.

Главные актеры фильмов о Гарри Поттере 20 лет спустя

Поиски актеров на главные роли долгое время не приносили результатов. Автор книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг твердо стояла на том, что основные роли в экранизациях должны достаться британским актерам. Дэниел Рэдклифф получил главную роль спустя несколько месяцев безуспешных кастингов, через которые прошли около 300 мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет

За восемь фильмов франшизы Рэдклифф заработал почти $100 млн, в 2009 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. После завершения экранизаций книг о Гарри Поттере продолжил активно сниматься в кино. С 2019 года играет главную роль в комедийном американском сериале «Чудотворцы» (кадр на фото)

Эмму Уотсон на роль Гермионы Грейнджер порекомендовал ее театральный преподаватель, девочке пришлось пройти более пяти собеседований. Уотсон, по ее словам, отнеслась к прослушиваниям «со всей серьезностью», однако «никогда не думала, что имела какой-либо шанс получить роль». Впоследствии на съемочной площадке получила прозвище «Уотсон – один дубль», так как обычно делала свою сцену за один дубль

Помимо работы в кино, Эмма Уотсон уже в 2005 году начала строить карьеру модели, став самой юной в истории героиней обложки журнала Vogue. Активно борется за права женщин. В 2014 году ее назначили послом доброй воли «ООН-женщины» (структура ООН по вопросам гендерного равенства), в том же году она запустила кампанию «HeForShe», которая призывает мужчин выступить за равенство полов &lt;br>На фото: Эмма Уотсон и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече по вопросам гендерного равенства в Париже

Руперт Гринт прошел кастинг на роль Рона Уизли, прислав съемочной команде видео, в котором он исполнил рэп-песню о его желании появиться в фильме. Мальчик заявил, что идеально подходит на роль лучшего друга Гарри Поттера, потому что «у него рыжие волосы». Гринт, как и его герой Рон, страдает арахнофобией (боязнью пауков)

Несмотря на мировую известность, которую принесли актеру фильмы о Гарри Поттере, в кино он снимается не активно. В 2019 году он получил роль в сериале Найта Шьямалана «Дом с прислугой». В 2020 году у Руперта Гринта и его супруги, актрисы Джорджии Грум родилась дочь Уэнсдэй, после чего актер впервые завел аккаунт в соцсетях

Том Фелтон изначально проходил кастинг на роль Гарри Поттера, однако курирующая пробы Джоан Роулинг увидела в нем Драко Малфоя, которого тот впоследствии и воплотил на экране. По словам Фелтона, образ высокомерного и заносчивого подростка часто мешал ему в повседневной жизни, но по мере взросления героев фильмов и их поклонников, отношение изменилось. Натуральный цвет волос актера — каштановый, для съемок его постоянно перекрашивали

Сформированное за десять лет амплуа часто мешало актеру, однако карьеру он не закончил. Помимо работы в кино он занимается музыкой, пишет песни. В 2008 году выпустил свой первый альбом Time Well Spent. Ведет блог на YouTube, где выкладывает ролики и клипы с песнями

В первом фильме поттерианы Бонни Райт в роли юной Джинни Уизли появляется только в одном эпизоде — на лондонском вокзале Кингс-Кросс. С выходом следующих частей франшизы ее героиня постепенно выходит на первый план

После окончания университета в 2012 году Бонни Райт создала собственную кинокомпанию Bon Bon Lumiere, специализирующуюся на создании короткометражных фильмов. В 2015 году официально объявила о завершении актерской карьеры, сконцентрировавшись на режиссуре. Также занимается благотворительностью, оказывая материальную помощь беженцам и детям в бедных африканских странах

На съемках первых фильмов франшизы исполнителю роли неуклюжего Невилла Долгопупса Мэттью Льюису приходилось носить искусственные зубы, накладные уши и одежду на два размера больше. Во время съемок фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» актриса Хелена Бонэм Картер в одной из сцен случайно проколола актеру барабанную перепонку, после чего он потерял слух на несколько дней

Мэттью Льюис активно снимается в кино и сериалах, получая высокие оценки критиков. После завершения съемок в последнем фильме поттерианы в 2012 году сыграл в британском сериале «Синдикат». В 2016 году появился в роли второго плана в романтической драме «До встречи с тобой» с Эмилией Кларк и Сэмом Клафлином. Является вице-президентом благотворительного фонда регби в Лидсе

Гарри Меллинг в роли избалованного кузена Гарри Поттера Дадли Дурсля появлялся в пяти фильмах франшизы. На съемках предпоследнего фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» актер носил накладной живот, так как к тому моменту сильно похудел

Меллинг положительно отнесся к изменению в своей фигуре, сказав, что ему теперь проще будет начать новую карьеру, избавившись от стереотипа, связывающего его исключительно с Дадли. В 2009 году он дебютировал на сцене Национального молодежного театра в пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» вместе с Фионой Шоу, которая играла его мать Петунию Дурсль в фильмах о Гарри Поттере. С тех пор служит в театре, активно снимается в кино

Братья-близнецы Джеймс и Оливер Фелпс воплотили на экране образы близнецов Уизли: Фреда (Джеймс) и Джорджа (Оливер) во всех фильмах о Гарри Поттере

Близнецы продолжают работать вместе как дуэт над различными проектами. В кино снимаются редко. В 2017 году состоялась премьера их подкаста Normal Not Normal. Братья также участвуют в деятельности благотворительных организаций Help Harry Help Others и Virgin Money Giving. Активно занимаются спортом

Двух приспешников Драко Малфоя Грегори Гойла и Винсента Крэбба сыграли актеры Джошуа Хердман (в центре) и Джейми Уэйлетт (слева)

Джошуа Хердман стал борцом смешанных единоборств. В 2016 году он дебютировал в MMA на турнире Rice Of Championship 2, одержав победу единогласным решением судей

Джейми Уэйлетт снялся в шести частях фильмов о Гарри Поттере. Не смог принять участие в съемках последней части, так как попал в тюрьму за участие в уличных беспорядках в Лондоне в августе 2011 года

