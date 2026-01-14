В огороде бузина, а в Хогвартсе — Гарри
Галина Юзефович выпустила путеводитель по вселенной Гарри Поттера
После пятилетнего перерыва у Галины Юзефович, самого известного литературного обозревателя последнего десятилетия, вышла новая книга — «Ключи от Хогвартса. Культурные коды вселенной Гарри Поттера». В отличие от трех предыдущих, она состоит не из опубликованных ранее рецензий, а посвящена одному литературному феномену — семикнижию Джоан Роулинг. Двери Хогвартса вслед за автором приоткрыл Сергей Чередниченко.
Книга Галины Юзефович «Ключи от Хогвартса. Культурные коды вселенной Гарри Поттера»
Фото: Издательство «МИФ»
Адресованная широчайшему кругу поклонников поттерианы, книга «Ключи от Хогвартса» выросла из курса лекций, прочитанных Галиной Юзефович в «Страдариуме» — онлайн-платформе медиапроекта «Страдающее Средневековье». Просветительская миссия автора и задача популяризации гуманитарного знания, счастливо соединившись, определили формат книги: она написана легким языком, снабжена познавательными, а порой милыми иллюстрациями, четко структурирована дизайнером. А особо пытливые умы обнаружат в конце трехстраничный список литературы (преимущественно на английском).
За узнаваемой уютной интонацией автора ощущается огромная подготовительная работа. Юзефович ненавязчиво использует ряд литературоведческих методов — биографический, сравнительный, «новый историзм». Благодаря этому исправляются ошибки (их число в русских переводах просто шокирует), развеиваются заблуждения и — главное — вся поттериана подсвечивается благодатным знанием европейской культуры от античности и Средневековья до Викторианской эпохи.
До сих пор можно столкнуться с обывательским мнением, что «отчаявшаяся разведенка» Роулинг начала писать «книгу о магии», чтобы укрыться в мире грез от одиночества и бедности, а потом ее просто раскрутили издатели и книгопродавцы.
Опровергая все это, Юзефович мягко, но убедительно доказывает, что план всего семикнижия был составлен уже на этапе «Философского камня», а в итоге родилась не психотерапевтическая эскапистская проза, а роман взросления, в котором магия служит лишь антуражем.
Трехголовый Пушок — культурный потомок Цербера. Смертельное заклятие «Авада кедавра!» неожиданно восходит через средневековый треугольник-оберег с буквами abracadabra к священному понятию гностиков «Абраксас». А вот бузина ожидаемо любима южнославянскими фольклорными колдунами. Обстоятельный рассказ о десятках подобных деталей составляет ядро книги. Мелькает даже намек на то, что могло случиться с отвратительной Долорес Амбридж, когда кентавры (в античной мифологии существа часто крайне похотливые) уволокли ее в Запретный лес.
Главный недостаток книги в том, что она слишком короткая.
Изрядно побродив по карте интертекстуальных связей и культурных ассоциаций, до главных смыслов семикнижия Юзефович добралась лишь в разговоре о дружбе-любви главных героев.
Эта тема опять-таки интерпретируется с опорой на «Никомахову этику» Аристотеля и Послание к коринфянам апостола Павла.
Впрочем, с самого начала Юзефович предупредила читателей, что в книге остались смысловые лакуны. Некоторые из них забавны. Так, Юзефович упоминает, что родители Гермионы (маглы) меняли фунты на галеоны, и задается вопросом: «По какому, кстати, курсу?» Искусственный интеллект Алиса (чудесное магловское изобретение!) за три секунды выдает ответ: один золотой галеон стоит примерно 5,12 британского фунта. На этом основании поттероманы-экономисты придумали целый «схематоз». Не будь Вольдеморт (этот перевод имени отстаивает Юзефович) таким кровожадным психопатом, он мог бы постепенно обрести экономическую власть над миром путем арбитража: коррумпировать гоблинов банка «Гринготтс», переплавлять галеоны в золото, продавать его на Лондонской бирже, а на вырученные фунты покупать больше галеонов.
Встречаются в книге и противоречивые гипотезы. Сомнение вызывает воспитательное влияние поттерианы на поколение миллениалов: якобы их толерантность и нетерпимость к насилию — из книг. Но в цикле эти ценности далеко не на первом месте. А миллениалы предстали главными хейтерами Роулинг в момент «трансфобного скандала» (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), они же отправляли пожелания смерти переводчице Марии Спивак. Наконец, верно заметив, что в «Кубке огня» «цикл Роулинг берет курс на жесткую и трагическую экзистенциальную драму», сама Юзефович будто сознательно избегает экзистенциального драматизма. И это самая досадная лакуна.