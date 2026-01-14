В огороде бузина, а в Хогвартсе — Гарри

После пятилетнего перерыва у Галины Юзефович, самого известного литературного обозревателя последнего десятилетия, вышла новая книга — «Ключи от Хогвартса. Культурные коды вселенной Гарри Поттера». В отличие от трех предыдущих, она состоит не из опубликованных ранее рецензий, а посвящена одному литературному феномену — семикнижию Джоан Роулинг. Двери Хогвартса вслед за автором приоткрыл Сергей Чередниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Книга Галины Юзефович «Ключи от Хогвартса. Культурные коды вселенной Гарри Поттера»

Фото: Издательство «МИФ» Книга Галины Юзефович «Ключи от Хогвартса. Культурные коды вселенной Гарри Поттера»

Фото: Издательство «МИФ»

Адресованная широчайшему кругу поклонников поттерианы, книга «Ключи от Хогвартса» выросла из курса лекций, прочитанных Галиной Юзефович в «Страдариуме» — онлайн-платформе медиапроекта «Страдающее Средневековье». Просветительская миссия автора и задача популяризации гуманитарного знания, счастливо соединившись, определили формат книги: она написана легким языком, снабжена познавательными, а порой милыми иллюстрациями, четко структурирована дизайнером. А особо пытливые умы обнаружат в конце трехстраничный список литературы (преимущественно на английском).

За узнаваемой уютной интонацией автора ощущается огромная подготовительная работа. Юзефович ненавязчиво использует ряд литературоведческих методов — биографический, сравнительный, «новый историзм». Благодаря этому исправляются ошибки (их число в русских переводах просто шокирует), развеиваются заблуждения и — главное — вся поттериана подсвечивается благодатным знанием европейской культуры от античности и Средневековья до Викторианской эпохи.

До сих пор можно столкнуться с обывательским мнением, что «отчаявшаяся разведенка» Роулинг начала писать «книгу о магии», чтобы укрыться в мире грез от одиночества и бедности, а потом ее просто раскрутили издатели и книгопродавцы.

Опровергая все это, Юзефович мягко, но убедительно доказывает, что план всего семикнижия был составлен уже на этапе «Философского камня», а в итоге родилась не психотерапевтическая эскапистская проза, а роман взросления, в котором магия служит лишь антуражем.

Трехголовый Пушок — культурный потомок Цербера. Смертельное заклятие «Авада кедавра!» неожиданно восходит через средневековый треугольник-оберег с буквами abracadabra к священному понятию гностиков «Абраксас». А вот бузина ожидаемо любима южнославянскими фольклорными колдунами. Обстоятельный рассказ о десятках подобных деталей составляет ядро книги. Мелькает даже намек на то, что могло случиться с отвратительной Долорес Амбридж, когда кентавры (в античной мифологии существа часто крайне похотливые) уволокли ее в Запретный лес.

Главный недостаток книги в том, что она слишком короткая.

Изрядно побродив по карте интертекстуальных связей и культурных ассоциаций, до главных смыслов семикнижия Юзефович добралась лишь в разговоре о дружбе-любви главных героев.

Эта тема опять-таки интерпретируется с опорой на «Никомахову этику» Аристотеля и Послание к коринфянам апостола Павла.

Впрочем, с самого начала Юзефович предупредила читателей, что в книге остались смысловые лакуны. Некоторые из них забавны. Так, Юзефович упоминает, что родители Гермионы (маглы) меняли фунты на галеоны, и задается вопросом: «По какому, кстати, курсу?» Искусственный интеллект Алиса (чудесное магловское изобретение!) за три секунды выдает ответ: один золотой галеон стоит примерно 5,12 британского фунта. На этом основании поттероманы-экономисты придумали целый «схематоз». Не будь Вольдеморт (этот перевод имени отстаивает Юзефович) таким кровожадным психопатом, он мог бы постепенно обрести экономическую власть над миром путем арбитража: коррумпировать гоблинов банка «Гринготтс», переплавлять галеоны в золото, продавать его на Лондонской бирже, а на вырученные фунты покупать больше галеонов.

Встречаются в книге и противоречивые гипотезы. Сомнение вызывает воспитательное влияние поттерианы на поколение миллениалов: якобы их толерантность и нетерпимость к насилию — из книг. Но в цикле эти ценности далеко не на первом месте. А миллениалы предстали главными хейтерами Роулинг в момент «трансфобного скандала» (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), они же отправляли пожелания смерти переводчице Марии Спивак. Наконец, верно заметив, что в «Кубке огня» «цикл Роулинг берет курс на жесткую и трагическую экзистенциальную драму», сама Юзефович будто сознательно избегает экзистенциального драматизма. И это самая досадная лакуна.